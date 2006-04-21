به گزارش خبرگزاري "مهر"، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد : دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز ضمن بررسي مواد قانوني مرتبط با اشتغال در برنامه ‌هاي پنج ساله سوم و چهارم تصريح كرد كه در بسياري از موارد مرتبط با اشتغال كه در تبصره‌ هاي لوايح بودجه آمده است، عمدتا سعي شده با اعطاي تسهيلات و تخصيص اعتبارات، تقاضا براي نيروي كار افزايش يابد كه نتايج شفاف و روشن چنين سياستي در ايجاد اشتغال ممكن است مبهم بوده و دستكم اثرات بلندمدت نداشته باشد.

بنابراين لازم است از طريق تحقق سياست‌ هاي مرتبط تصريح شده در برنامه چهارم و سرمايه‌گذاريهاي اساسي كه در قالب برنامه‌هاي بلندمدت ديده شده، مشكل بيكاري، به طور بنيادي و در قالب ظهور كاملتر در لوايح بودجه سالانه رفع و در همين حال تسهيلات متنوع و متفاوت دولت نيز براي رديابي و امكان سنجش اثرات آنها، متمركز شود.

مركز پژوهشها همچنين متذكر شد كه اشتغال يك متغير وابسته است و براي تغيير در وضعيت اشتغال بايد از ساير متغيرها از قبيل سرمايه‌گذاري، طراحي نظام آموزشي مناسب، تلاش براي افزايش صادرات، مبارزه با قاچاق كالا و امثال اينها نيز استفاده شود كه خوشبختانه در قالب برنامه چهارم و برخي از تبصره‌هاي بودجه سالانه به اين موضوع توجه شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: اين كه نيروي انساني كارآمد پايه ثروت ملت‌ هاست، در متن برنامه‌هاي توسعه كشور ادعا و تحرير شده است، اما با توجه به عملكرد برنامه‌ها در سالهاي گذشته به نظر مي‌رسد كه تا تحقق كامل شعارها و ملموس شدن نتايج آن در جامعه، راه زيادي در پيش است كه بايد با عزم راسخ طي شود.

مركز پژوهشها همچنين خواستار آن شده است كه همه شعارها و ايده‌هاي مربوط به اشتغال كه در قالب مواد و تبصره‌هاي قانون برنامه مطرح مي‌شوند، تا حصول نتيجه نهايي و نيل به اهداف مورد نظر، از سوي مجلس شوراي اسلامي و مركز پژوهشها تحت نظارت و كنترل كامل قرار گيرند.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: امروزه نيروي انساني كارآمد به عنوان محور اساسي توسعه و پايه اصلي ثروت ملت‌ها به حساب مي آيد و از ديدگاه اسلام نيز انسان و چگونگي گذران عمر او حائز اهميت بوده و به بطالت و بيكاري گذراندن آن مذموم شمرده شده و در سوره ‌هاي مختلف قرآن و از جمله سوره عصر تصريح شده است كه انسان‌ها در زيان هستند، مگر آنهايي كه در سايه ايمان، به عمل صالح بپردازند كه از جمله مصاديق عمل صالح نيز كار و سازندگي است كه "عبادت" هم تلقي مي‌شود.

از طرف ديگر، "اشتغال" عامل موثري در رشد اقتصادي، توزيع عادلانه‌تر در‌آمدها، حفظ كرامت و عزت‌نفس انسان، افزايش ابتكارات و اختراعات بوده و بالعكس "بيكاري" به عنوان ريشه بسياري از ناهنجاري‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، پيامدها و تبعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي ناگواري به دنبال دارد و از اين نظر خود را به صورت يك پديده اقتصادي بسيار مهم و حائز اهميت به دولتها نشان داده است. به همين دليل، در برنامه‌هاي پنجساله سوم و چهارم و چشم‌انداز افق 20 ساله آينده بيكاري به عنوان يكي از دغدغه‌هاي مهم مطرح شده و به خصوص بيكاري فارغ ‌التحصيلان در سالهاي اخير به يكي از دغدغه‌هاي اصلي جامعه تبديل شده و بسياري از نهادها، دستگاهها و كارشناسان را به تامل و بررسي علل و راهكارها براي رفع اين مشكل واداشته است.