نخستين همايش بين المللي مقاوم سازي لرزه اي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، با توجه به اهميت بسزاي مقاوم سازي سازهها و شريانهاي حياتي و با توجه به اينكه ايران از جمله كشورهاي زلزله خيز است. انجمن مهندسان عمران ايران و دانشگاه صنعتي اميركبير براي آخرين يافتههاي علم روز و تطبيق آن با وضعيت فعلي مقاومسازي در ايران و ارائه خط مشيهاي كاربردي، اقدام به برگزاري همايش بينالمللي مقاوم سازي لرزه اي ابنيه و شريانهاي حياتي كرده اند.
دبير اولين همايش بينالمللي مقاومسازي لرزه اي گفت: اين همايش با هدف مقاومسازي بهينه در مناطق محروم با روشهاي ارزان مقاوم سازي، ايجاد فرهنگ سازي در مردم، تبيين نقش بيمه در مقاوم سازي و مقاوم سازي سازههاي تاريخي و مرمت آنها برگزار ميشود.
حميدرضا وثوقي فر افزود: با توجه به توافقات صورت گرفته با مسوولان وزارت مسكن و شهرسازي براي كارشناساني كه در اين همايش شركت و گواهينامه شركت در كلاسهاي مقاومسازي و كارگاههاي تخصصي دريافت كنند امتياز ويژهاي براي ارتقاء يا تمديد رتبههاي نظام مهندسي آن در نظر گرفته شده است.
وي گفت: از موضوعات مورد بحث در اين همايش روشهاي مختلف ايمن سازي و بهسازي لرزهاي، ايجاد فرهنگ بهسازي لرزهاي، مديريت بهسازي لرزهاي و اقتصاد در بهسازي لرزهاي سازههاي ناپايدار، مقاومسازي ساختمانهاي بلند و پيچيده و مقاوم سازي ساختمانهاي تاريخي مطرح است.
وثوقيفر افزود: راهكارهاي ارائه شده در اين همايش براي مقاومسازي استفاده از ميلگردهاي خاص براي بهبود عملكرد لرزهاي سازهها، جرمگيري ساختمانها، افزايش سختي ساختمان، مقاومسازي سازههاي خاص و استفاده از روشهاي نوين مقاومسازي است.
وي خاطرنشان كرد: تعداد مقالات پذيرفته شده 210 مقاله است كه اين مقالات به دو صورت سخنراني و پوستر در ايام برگزاري همايش ارائه ميشود، همچنين در اين همايش كارشناساني از كشورهاي ايتاليا، آمريكا، انگلستان، امارات متحده عربي، كانادا، مصر، عراق، هند، هلند، سوييس و چين حضور دارند.
برگزاري نمايشگاهي از توانايي هاي شركتهاي دست اندركار در زمينه موضوع همايش و نيز محصولات و مصالح ذي ربط و چند كارگاه تخصصي نيز براي علاقهمنداني كه بخواهند از طريق پرسش و پاسخ با متخصصان تراز اول به رفع اشكالات و ابهامات و ارتقاء مهارت فني خود بپردازند از جمله برنامههاي ديگر اين همايش است.
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