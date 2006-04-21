نخستين همايش بين المللي مقاوم سازي لرزه اي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، با توجه به اهميت بسزاي مقاوم‌‏ سازي سازهها و شريان‌‏هاي حياتي و با توجه به اينكه ايران از جمله كشورهاي زلزله خيز است. انجمن مهندسان عمران ايران و دانشگاه صنعتي اميركبير براي آخرين يافته‌‏هاي علم روز و تطبيق آن با وضعيت فعلي مقاوم‌‏سازي در ايران و ارائه خط مشي‌‏هاي كاربردي، اقدام به برگزاري همايش بين‌‏المللي مقاوم سازي لرزه ‌‏اي ابنيه و شريان‌‏هاي حياتي كرده ‌‏اند.

دبير اولين همايش بين‌‏المللي مقاوم‌‏سازي لرزه ‌‏اي گفت: اين همايش با هدف مقاوم‌‏سازي بهينه در مناطق محروم با روش‌‏هاي ارزان مقاوم سازي، ايجاد فرهنگ ‌‏سازي در مردم، تبيين نقش بيمه در مقاوم ‌‏سازي و مقاوم ‌‏سازي سازه‌‏هاي تاريخي و مرمت آنها برگزار مي‌‏شود.

حميدرضا وثوقي ‌‏فر افزود: با توجه به توافقات صورت گرفته با مسوولان وزارت مسكن و شهرسازي براي كارشناساني كه در اين همايش شركت و گواهينامه شركت در كلاس‌‏هاي مقاوم‌‏سازي و كارگاه‌‏هاي تخصصي دريافت كنند امتياز ويژه‌‏اي براي ارتقاء يا تمديد رتبه‌‏هاي نظام مهندسي آن در نظر گرفته شده است.

وي گفت: از موضوعات مورد بحث در اين همايش روش‌‏هاي مختلف ايمن سازي و بهسازي لرزه‌‏اي، ايجاد فرهنگ بهسازي لرزه‌‏اي، مديريت بهسازي لرزه‌‏اي و اقتصاد در بهسازي لرزه‌‏اي سازههاي ناپايدار، مقاوم‌‏سازي ساختمان‌‏هاي بلند و پيچيده و مقاوم‌‏ سازي ساختمان‌‏هاي تاريخي مطرح است.

وثوقي‌‏فر افزود: راه‌‏كارهاي ارائه شده در اين همايش براي مقاوم‌‏سازي استفاده از ميل‌‏گردهاي خاص براي بهبود عملكرد لرزه‌‏اي سازه‌‏ها، جرم‌‏گيري ساختمان‌‏ها، افزايش سختي ساختمان، مقاوم‌‏سازي سازه‌‏هاي خاص و استفاده از روش‌‏هاي نوين مقاوم‌‏سازي است.

وي خاطرنشان كرد: تعداد مقالات پذيرفته شده 210 مقاله است كه اين مقالات به دو صورت سخنراني و پوستر در ايام برگزاري همايش ارائه مي‌‏شود، همچنين در اين همايش كارشناساني از كشورهاي ايتاليا، آمريكا، انگلستان، امارات متحده عربي، كانادا، مصر، عراق، هند، هلند، سوييس و چين حضور دارند.

برگزاري نمايشگاهي از توانايي ‌‏هاي شركت‌‏هاي دست ‌‏اندركار در زمينه موضوع همايش و نيز محصولات و مصالح ذي ‌‏ربط و چند كارگاه تخصصي نيز براي علاقه‌‏منداني كه بخواهند از طريق پرسش و پاسخ با متخصصان تراز اول به رفع اشكالات و ابهامات و ارتقاء مهارت فني خود بپردازند از جمله برنامه‌‏هاي ديگر اين همايش است.