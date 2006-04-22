برخلاف تبليغات آمريكا ايران نمي تواند تهديد هسته اي براي منطقه تلقي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه فوروارد چاپ آمريكا، "مارتين ون كريولد" Martin van Creveld، استاد دانشگاه عبري و نويسنده كتاب "تغيير شكل جنگ"، (Transformation of War) در تحليل خود مي نويسد: بعضي سؤالات جدي درباره اينكه آيا آمريكا بايد در قبال ايران دست به اقدامي نظامي بزند يا خير وجود دارد و اولين سؤال اين است كه آيا اين اقدام در وهله اول ارزش آن را دارد يا خير .

همچنين نويسنده در بخشي ديگري از اين تحليل خود آورده است، با توجه به توان نيروها نمي توان گفت كه ايران تهديدي براي آمريكا است و برخلاف اظهارات تند رئيس جمهور ايران اين كشور حتي تهديد براي اسرائيل نيز محسوب نمي شود.

به گفته اين استاد دانشگاه، ايراني ها بخوبي آگاه هستند كه شكست بازدارندگي هسته اي به ضرر خود آنان تمام خواهد شد و همسايگان ديگر ايران همچون روسيه، پاكستان و هند نيز مي توانند از خودشان مواظبت كنند و مراقب اوضاع نيز هستند.

به باور وي، بمباران اوسيراك عراق در سال 1981 از سوي اسرائيل موفقيت آميز بود و هميشه از آن به عنوان يك الگوي موفقيت آميز ياد مي شود اما از آن زمان تا كنون البته بسياري از چيزها تغيير كرده است.

استاد دانشگاه عبري مي نويسد: در حين اينكه ترتيب و آرايش نيروها و تسليحات تنها ابرقدرت جهان يعني آمريكا - كه خيلي بهتر از تمام چيزهايي است كه در ربع قرن گذشته بوده - فرق كرده است ، از سوي ديگر برنامه هاي هسته اي ايران بسيار وسيع تر و پراكنده تر و حفاظت و استتار آن از تاسيسات عراق در آن زمان بسيار بيشتر است. از همه مهمتر اينكه فاكتورهاي حياتي براي موفقيت آمريكا موجود نيست. اسرائيل موفقيتش را در حمله به تاسيسات عراق بيشتر مديون اقدام برق آسايي مي داند كه صورت داد در حاليكه آمريكا هدف خود را آشكار ساخته است.

اين نويسنده همچنين در تحليل خود مي نويسد كه براي مدت 15 سال است كه سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا مي گويند ، ايران 3 و يا 5 سال با ساخت بمب فاصله دارد به همين سبب به عقيده اين نويسنده اين اظهارات بارها وبارها تكرار شده است و دولت بوش به شدت بايد اين مسئله را مورد بررسي قرار دهد كه آيا اطلاعاتش درباره ايران قابل اعتماد است يا خير.