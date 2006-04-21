ايران به قدرت بازدارنده در منطقه تبديل شده است / هرگونه حمله به ايران بسيار هزينه آور خواهد بود

به گزارش خبرگزاري مهرحسنين هيكل درگفتگوي با شبكه خبري الجزيره با اشاره به توطئه چيني آمريكا ورژيم صهيونيستي عليه جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: دولت آمريكا و تل آويو ازپيشرفت علمي ايران درزمينه انرژي هسته اي نگران هستند.



وي خاطرنشان كرد : ايران از همان روز اول احساس كرد كه مورد هدف قرارگرفته است اما واقعيت امر اين است درقرن بيستم انقلاب اسلامي ايران بزرگترين تغيير استراتژي را درمنطقه ايجاد كرد و توانست با اين برگ نقش خود را بسيارهوشمندانه ايفا كرد.

اين روزنامه نگار معروفي مصري به شبكه الجزيره گفت كه من شنيدم كه ايراني ها در تصميم خود براي انجام فرايند غني سازي جدي هستند و ايران به يك قدرت بازدارنده براي كشورهايي كه قصد حمله به اين كشوررا دارند تبديل شده است لذا كساني كه عملكرد جرج بوش رئيس جمهوري و دولت آمريكا را بررسي مي كنند معتقدند كه هدف كنوني تضعيف ايران است .

وي افزود : ايران تصميم گرفت به دانش غني سازي اورانيوم دست پيدا كند نه به اسلحه اما اسرائيلي ها كه به خوبي آن را مي دانند تلاش كردند تا ايران را از دانش هسته اي محروم سازند اما تهران توانست درشرايطي كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا سرگرم حادثه 11 سپتامبر و نيز حمله به افغانستان و عراق بود از اين موقعيت به بهترين نحو ممكن استفاده كند .

هيكل ياد آور شد : آمريكا به خوبي اين موضوع را مي داند لذا ازاين موضوع بسيارنگران است اما نمي تواند هيچ كاري انجام بدهد اما اسرائيل كه نگران ايران است دائما از خطر تهران سخن به ميان مي آورد زيرا احساس مي كند ايران با تمام امكانات و توانمندي هايي كه در اختيار دارد مي تواند ازظرفيت ها و منابع و كادر انساني خود استفاده كند ومستقل شود .

هيكل به اشاره به اينكه اسرائيل براي حمله به ايران آمريكا را تحت فشار گذاشته است ياد آور شد : اما اين حمله بسيارهزينه آور خواهد بود لذا واشنگتن هرچه مهلت بدهد فشارهاي اسرائيل مانع از آن مي شود به طوري كه اسرائيل حتي تحمل ندارد كه كشور ديگري به دانش هسته اي دست يابد چه برسد به اينكه ببيند آنها به سلاح دست يافته اند به همين دليل آمريكا با تمام ابزار و وسائل رواني تلاش مي كند تا فعاليت هاي هسته اي ايران را متوقف سازد .

حسنين هيكل ياد آورشد ايران از همان روز اول مقاصد و اهداف خود را مخفي نكرد و مي خواست ازانرژي هسته اي براي اهداف صلح آميزو علمي استفاده كند اما اسرائيل ازاين دستاورد عملي ايران ترسيد.

روزنامه نگارمعروف مصري ياد آورشد:منطق ايران براساس اخلاق مداري است وروساي جمهور اسلامي ايران آقاي سيد محمد خاتمي و هاشمي رفسنجاني و آقاي محمود احمدي نژاد رئيس جمهوركنوني بارها اعلام كردند كه استفاده از انرژي حق طبيعي هر كشور است.