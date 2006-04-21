هنرمند براي آفرينش هنري نيازمند دانايي از زيبايي شناسي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، بابك احمدي در اولين برنامه از مجموعه سخنرانيهاي ماهيانه‌ آسيفا ( انجمن سينمايي فيلم ‌سازان انيميشن ايران) درسال 85، در تالار ناصري خانه‌ هنرمندان ايران درباره زيبايي ‌شناسي تصوير و چگونگي خوانش تصوير سخنراني كرد.

بابك احمدي در آغاز سخن اذعان داشت : در اين جلسه راجع به چگونگي خوانش تصوير صحبت خواهم كرد. اين‌كه به چه چيزي تصوير گفته مي ‌شود و چرايي و چگونگي تفاوت تصاوير را مورد بررسي قرار خواهم داد. اما عطف صحبت من بحثي درباره اختلاف زيبايي شناسها در غرب است.

وي افزود: حدود يك دهه است كه زيبايي شناسان در غرب بر سر موضوع آفرينش هنري اختلاف دارند. برخي معتقدند كه هنرمند براي خلق و آفرينش هنري نيازمند يك استعداد ذاتي است كه آن را بالقوه نمايد. برخي ديگر نيز بر اين باورند كه هنرمند براي آفرينش هنري مي بايست يك دايره وسيعي از دانايي از هنر و زيبايي شناسي را آموخته باشد تا بتواند اثري را خلق كند.

احمدي تصريح كرد: به عبارت ديگر هر كسي كه راه هنري را انتخاب كند اين سئوال برايش مطرح است كه تا چه اندازه تأملات زيبايي شناسانه در خلق آثار هنري دخيل اند.

احمدي با تأكيد بر اين نكته كه اين بحث را در كتاب «حقيقت و زيبايي، درسهاي فلسفه هنر» ذكر نكرده بود چرا كه در آن موقع اين موضوع اصلاً مطرح نبود گفت : زيبايي شناسان طي اين يك دهه در اين موضوع بسيار صبحت و بحث كرده اند.

وي همچنين به اين مورد نيز اشاره كرد كه اين موضوع در ميان فيلسوفان قاره اي و تحليلي نيز بسيار مورد توجه قرار گرفته است چرا كه آنها نيز بر اين باورند كه آيا اثر هنري يك شهود ناب است و يا يك سرانجام از اشكال دانايي است.

احمدي در اين سخنراني بر تشريح مواضع اين دو نظريه پرداخت و آنها را مورد بررسي قرار داد.

به گزارش "مهر"، بابك احمدي پژوهشگر آثار فلسفي در حوزه مباحث مدرنيته است. از او تا كنون آثار متعددي منتشر شده است: «آفرينش و آزادي، جستارهاي هرمنوتيك و زيبايي شناسي»،«از نشانه هاي تصويري تا متن» ،«اميد بازيافته، سينماي آندري تاركوفسكي»،«باد هر جا بخواهد مي وزد، انديشه ها و فيلم هاي روبر برسون»،«تصاوير دنياي خيالي، مقاله هايي درباره سينما»،«چهار گزارش از تذكرة الاولياء عطار»، «حقيقت و زيبايي، درس هاي فلسفه هنر»،«خاطرات ظلمت، درباره سه انديشه گر مكتب فرانكفورت»، «ساختار و تأويل متن»،«ساختار و هرمنوتيك»،«سارتر كه مي نوشت»،«كتاب ترديد»،«ماركس و سياست مدرن»،«مدرنيته و انديشه انتقادي»،«معماي مدرنيته»،«واژه نامه فلسفي ماركس»،«هايدگر و پرسش بنيادين»،«هايدگر و تاريخ هستي». تازه ترين اثر او « كار روشن فكري»به تازگي از سوي نشر مركز منتشر شده اند.