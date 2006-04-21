به گزارش خبرنگار" مهر" غلامرضا عنايتي درپنجمين دوره ليگ برترفوتبال باشگاههاي ايران با 21 گل زده درصدرجدول بهترين گلزنان ليگ برترقرارگرفت و ركورد جديدي را درميان برترين گلزنان فوتبال ايران به نام خود ثبت كرد.

بنابراين گزارش از ابتداي تاريخ برگزاري مسابقات قهرماني ليگ باشگاههاي فوتبال در كشورمان مردان ذيل توانسته اند به عنوان آقاي گلي اين رقابتها دست پيدا كنند كه در اين ميان غلامحسين مظلومي و غلامرضا عنايتي هركدام با كسب سه عنوان آقاي گلي به ركورد قابل توجهي دست پيدا كردند. اين دومهاجم با پيراهن تيم استقلال تهران به اين افتخارات دست پيدا كرده اند.

مردان گل ادوار مختلف ليگهاي باشگاههاي ايران بدين شرح هستند: غلامحسين مظلومي 3 بار، غلامرضا عنايتي 3 بار، حسين كلاني 2 بار، عزيز اسپندار 2 بار، فرشاد پيوس 2 بار و صفر ايرانپاك، اصغرشرفي، ناصر نورايي، محمد احمدزاده، جمشيد شاه محمدي، عباس سيمكاني، محمد مومني، اصغر مديرروستا، حسين خطيبي، كوروش برمك، عبدالجليل گل چشمه، مهند المهدي، علي سامره، غلامرضا صاحبي، ادموند بزيك وعلي دايي هركدام يكدوره آقاي گل شدند.