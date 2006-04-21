برخواه مدال نقره گرفت / اسماعيل زاده سوم شد

به گزارش خبرنگار" مهر" در ادامه رقابتهاي وزنه برداري قهرماني باشگاههاي آسيا كه درشهرتاشكند ازبكستان جريان دارد، عصر امروزمحمد حسين برخواه وزنه بردار تيم نفت اهوازبا بالاي سربردن وزنه‌هاي 150 و 178 كيلوگرم و رسيدن به حد نصاب مجموع 337 كيلوگرم دوم شد.

دراين وزن اولان بيك مولداداسوف ازقرقيزستان درحركت يك ضرب با مهار وزنه 158 كيلوگرم اول شد، در دوضرب با زدن وزنه 186كيلوگرم درمكان دوم ايستاد وبا حد نصاب مجموع 334 كيلوگرم مدال طلا را به گردن آويخت. سيوپ جونگ هيون ازكره جنوبي دراين دسته سوم شد.

همچنين در وزن 77 كيلوگرم محمود اسماعيل زاده با مجموع 310 كيلوگرم پس از وزنه برداران كره شمالي و ازبكستان درجاي سوم ايستاد.