معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد: صدور كارت هوشمند براي ارائه تخفيف بليط سينما به دانشجويان / برگزاري نشست سراسري انجمن هاي علمي

دكتر "محمد باقر خرمشاد" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: معاونت فرهنگي وزارت علوم در تلاش است تمامي دانشجويان دانشگاه هاي تحت تابعه وزارت علوم را از تخفيف بليط هاي سينما برخوردار كند.

وي اظهار داشت: در اين زمينه جلسات متعددي با معاونت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شده است. در آخرين جلسه تخفيف 50 درصدي بليط سينماها در برخي سانس ها براي دانشجويان سراسر كشور مورد توافق قرار گرفت.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم اضافه كرد: وزارت علوم جهت عملياتي كردن اين طرح، به دنبال تهيه كارت هوشمند براي دانشجويان است كه مذاكرات و پي گيري هاي لازم با سينماداران و مراكز ذيربط صورت خواهد گرفت.

وي ادامه داد: با توجه به اين كه اجراي اين طرح بدون كارت هوشمند راه را براي سوء استفاده برخي افراد باز مي گذارد، تخفيف ويژه دانشجويان براي تماشاي فيلم هاي سينمايي در سينماهاي كشور تنها با صدور اين كارت عملي خواهد بود.

"خرمشاد" با اشاره به برنامه هاي وزارت علوم در زمينه انجمن هاي علمي دانشجويي تصريح كرد: معاونت فرهنگي وزارت علوم درنظر دارد نشست سراسري انجمن هاي علمي را در تابستان سال جاري برگزار كند.

وي با اعلام اين كه اين نشست در دانشگاه علم و صنعت برگزار مي شود، افزود: هدف از برگزاري اين نشست سراسري بررسي و كار كارشناسي انجمن هاي علمي جهت اتحاديه هاي انجمن هاي علمي و ضرورت تشكيل آنها است.

معاون فرهنگي وزارت علوم تصريح كرد: در حال حاضر زمينه هاي لازم براي تشكيل اتحاديه انجمن علمي دانشجويي علوم انساني نيز فراهم شده است.