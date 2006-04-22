۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۸:۰۶

در گفتگو با مهر

سيد محمود سجادي : " سعدي " با قصه و تمثيل جايگاه الهي انسانها را يادآوري مي كند

سيد محمود سجادي - شاعر و محقق ادبي گفت : " سعدي " به عنوان شاعري اخلاق گرا و انديشمند ، در تاريخ ادبيات جهاني همواره باقي خواهد ماند .

 


اين شاعر معاصر درگفتگو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان اين مطلب  افزود : در گلستان و بوستان اين شاعر سخنور به استعاره ها و تشبيهات فراواني برمي خوريم كه سرشار از مفاهيم عميق انساني و اخلاقي است  و همه انسان هاي جهان را مخاطب خود قرار مي دهد  .

سيد محمود سجادي تصريح كرد : سعدي با شعر و نثر خود حكمت و اخلاق را در جهان پيرامون منتشر مي كند و بشريت را از خودكامگي و بي مايگي بر حذر داشته و قدر و ارج و جايگاه الهي و واقعي انسان را به مخاطب خود يادآوري مي سازد ، اما براي اين مهم كمتر از مستقيم گويي بهره مي گيرد و تلاش مي كند كه با قصه و تمثيل اين رسالت ادبي را انجام بدهد .

اين شاعر و منتقد ادبيات كه كتاب " رنج هاي شاعران " را تاليف كرده است ، اظهار داشت : هنر بزرگ سعدي كه همتايان و همپايان او كمتر به آن التفات داشته اند ، داشتن حرفي اصيل و انساني براي همه گروه هاي سني است ، او هم براي كودكان و نوجوانان پند و اندرز دارد و هم از موعظه بزرگسالان غافل نيست ، در حالي كه برخي ديگر از شاعران زمان سعدي ، صرفا طيفي خاص را مخاطب خود قرار داده اند .

سيد محمود سجادي در پايان يادآور شد : در طول تاريخ ادبيات ايران ، شاعران انگشت شماري سراغ داشته و داريم كه با فرهنگ هاي مختلف آشنايي داشته باشند و پاي به سرزمين هاي ديگر نهاده باشند و " سعدي " شيرين سخن شيراز را مي توان در زمره كساني قرار داد كه سخن و انديشه اش با جهانديدگي و تجربه سفر به سرزمين هاي دور و نزديك ، توام گرديده است ، سعدي در نوشته هايش هم - غالبا - حكايت ها و ديده ها و شنيده هاي خود را روايت مي كند اگر چه ظاهرا خود را در نقش يك راوي معرفي مي كند و به ظاهر ديگري را به عنوان شخصيت اصلي حكايت مي نماياند ، زيرا شاعري جهانديده و سخنوري چيره دست و با تجربه است .
کد مطلب 314974

