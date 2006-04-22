رئيس جمهور قانون همكاري حقوقي و قضايي ايران و كويت را ابلاغ كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، بر اساس اين ابلاغ كه با شماره 4371 به وزارت دادگستري صورت گرفته است، قانون موافقتنامه همكاري‌ هاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت كه در جلسه ششم مهرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/11/1384 با اصلاح عبارتي در بند يك ماده يك آن به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، لازم الاجرا مي‌ گردد.

طبق ماده واحده موافقـتنامه همـكاريهاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت، اين قانون مشتمل بر يك مقدمه و شصت و سه ماده تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده شده است.

طبق ماده 1 اين قانون اتباع دو طرف در سرزمين طرف ديگر از نظر حقوق شخصي و مالي خود از همان حمايت قضايي برخوردارند كه براي اتباع طرف ديگر مقرر گرديده است.

همچنين اتباع دو طرف در سرزمين طرف ديگر براي مطالبه و دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه و بدون مانع به دادگاهها و ساير مراجع قضايي طرف ديگر دسترسي خواهند داشت و مي‌ توانند نزد دادگاهها، دادسراها و دفاتر ثبت اسناد حاضر شوند و تحت همان شرايطي كه براي اتباع طرف ديگر مقرر است، اقامه دعوي و پژوهش‌ خواهي كنند.

اتباع ايران و كويت همچنين از اين پس از معاضدت قضايي در امور مدني و جزايي شامل مواردي چون ابلاغ اوراق قـضايي، تحقـيق از افراد مظـنون و متهمان، استـماع شهادت شهود، اظهارات شاكيان و نظرات كارشناسان، اجراي دقيق تحقيق و مـعاينه محـلي، ضبط و تحـويل اشيـاء و استـرداد مجرمين جهت انجام تحقيقـات جـزايي يا اقدام بـه اجراي مجازات (حبس) برخوردار خواهند شد.