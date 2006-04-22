استقبال اهل تسنن از انتخاب جواد المالكي به عنوان نامزد نخست وزيري عراق

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، جبهه التوافق بزرگترين حزب اهل تسنن عراق پس از معرفي جواد المالكي به عنوان نامزد رسمي نخست وزيري دولت آتي عراق، از اين انتخاب استقبال كرد.

ظافر العاني سخنگوي جبهه التوافق با اعلام استقبال حزبش از انتخاب جواد المالكي گفت :همگان براي تشكيل دولت وحدت ملي غيرطايفه اي تلاش خواهند كرد.

وي همچنين ابراز اميدواري كرد كه دولتي كه جواد المالكي رياست آن را بر عهده مي گيرد،دولت كارامد باشد.

درنشست روزگذشته 128 عضو ائتلاف عراق يكپارچه جواد المالكي مرد شماره دوحزب الدعوه را به عنوان نامزد تصدي نخست وزيري دولت آتي عراق انتخاب كردند.

اين درحالي است كه ابراهيم الجعفري نامزد سابق اين سمت پس از فشارهاي آمريكا و همچنين مخالفتهاي برخي گروههاي داخلي از اين نامزدي كناره گيري كرد.

درسال 1980 رژيم سابق حزب بعث ممنوعيت فعاليت حزب الدعوه را صادر كرد به موجب اين قانون تمام اعضاي اين حزب تهديد به اعدام شدند از جمله آنان جواد المالكي بود كه پس از آن از عراق فرار كرد.