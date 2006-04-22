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۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۹:۵۷

/ در خراسان جنوبي /

وضعيت 55 درصد فضاهاي آموزشي بحراني است

وضعيت 55 درصد فضاهاي آموزشي بحراني است

وضعيت 55 درصد فضاهاي آموزشي خراسان جنوبي بحراني است كه ضرورت فرهنگ مقاوم سازي مدارس اين استان را يادآوري مي كند.

مديركل نوسازي ، تجهيز و توسعه مدارس خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، گفت: از اين ميزان 25 درصد مدارس نيازمند مقاوم سازي و 30 درصد آن تخريبي است.

اوليايي در مورد طرح جامع فضاهاي آموزشي افزود: در سال گذشته 90 درصد فضاهاي آموزش و پرورش استان از نظر معماري استحكام و تاسيسيات مورد ارزيابي قرار گرفت.

وي با اشاره به زلزله خيز بودن خراسان جنوبي افزود: بخش اعظمي از فضاهاي آموزشي استان نا ايمن بوده كه در اين زمينه اختصاص اعتبارات عمراني آموزش و پرورش و ترويج فرهنگ مقاوم سازي مدارس ، يك ضرورت است.

اوليايي ، اعتبارات لازم را بالغ بر 800 ميليارد ريال ذكر كرد و اظهار داشت: در صورت استفاده مطلوب از امكانات موجود و اختصاص سالانه 150 ميليارد ريال از منابع مالي و كمك هاي خيرين مدرسه ساز ، مشكلات عمراني مدارس استان رفع خواهد شد.

وي اضافه كرد: در حال حاضر استحكام فيزيكي مدارس خراسان جنوبي نامناسب بوده و توجه ويژه دولت را مي طلبد.

 
 

کد مطلب 315041

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