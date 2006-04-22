وضعيت 55 درصد فضاهاي آموزشي بحراني است

مديركل نوسازي ، تجهيز و توسعه مدارس خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، گفت: از اين ميزان 25 درصد مدارس نيازمند مقاوم سازي و 30 درصد آن تخريبي است.

اوليايي در مورد طرح جامع فضاهاي آموزشي افزود: در سال گذشته 90 درصد فضاهاي آموزش و پرورش استان از نظر معماري استحكام و تاسيسيات مورد ارزيابي قرار گرفت.

وي با اشاره به زلزله خيز بودن خراسان جنوبي افزود: بخش اعظمي از فضاهاي آموزشي استان نا ايمن بوده كه در اين زمينه اختصاص اعتبارات عمراني آموزش و پرورش و ترويج فرهنگ مقاوم سازي مدارس ، يك ضرورت است.

اوليايي ، اعتبارات لازم را بالغ بر 800 ميليارد ريال ذكر كرد و اظهار داشت: در صورت استفاده مطلوب از امكانات موجود و اختصاص سالانه 150 ميليارد ريال از منابع مالي و كمك هاي خيرين مدرسه ساز ، مشكلات عمراني مدارس استان رفع خواهد شد.

وي اضافه كرد: در حال حاضر استحكام فيزيكي مدارس خراسان جنوبي نامناسب بوده و توجه ويژه دولت را مي طلبد.





