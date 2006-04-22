نمايشگاه پوستر تئاتر قرن 19 در جشنواره تئاتر دانشگاهي ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي جشواره تئاتر دانشگاهي ايران، اين پوسترها كه متعلق به برخي نمايش هاي قرن 19 اروپا است و از آرشيو شخصي فريندخت زاهدي محقق واستاد دانشگاه تهيه شده است.

دكتر فريندخت زاهدي ايپسن شناس تحصيلات خود را در دانشگاه ها U.C.I.A آمريكا و دانشگاه اسلونا OSIo نروژ به پايان رسانده وي هم اكنون استاد دانشگاه تهران، هنر و آزاد اسلامي است

همچنين نمايشگاه پوستر و عكس تئاتر دانشگاهي در ايام برگزاري نهمين جشنواره بين المللي تئاتر دانشگاهي ايران در نگارخانه هنر برپاست.

به گزارش ستاد خبري اين جشنواره، اين نمايشگاه شامل آثار عكس، پوستر و بروشور تهيه شده توسط دانشجويان است و پريامون تئاتر دانشجويي دوه هاي قبل جشنواره تئاتر دانشگاهي ايران است.

نگارخانه هنر در طبقه دوم دانشگاه هنر واقع در چهارراه وليعصر كوچه شهيد بالاور قرار دارد.