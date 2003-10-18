پاسخ حزب الله در مورد علت جلوگيري از ورود ديپلماتهاي آمريكايي به لبنان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، عبدالله قصيرنماينده عضو فراكسيون حزب الله درپارلمان لبنان امروز شنبه اظهارداشت : ما در"حزب الله" لبنان خواهان دليل حضور و فعاليتهاي اين مقام بلند پايه آمريكايي در مرزهاي بين المللي منطقه حذره لبنان را خواستاريم .

قصيرهمچنين اضافه كرد: هرگونه ديداري از سوي ديپلماتهاي اروپايي يا آمريكايي ازمناطق لبنان بايد با هماهنگي مقامات لبناني صورت گيرد.

اين نماينده مجلس لبنان ادامه داد: به دليل بحران موجود در منطقه پس از حمله اسراييل به سوريه و احتمال افزايش دامنه اين بحران، تعداد زيادي از مبارزان اين جنبش درمرزهاي لبنان با اسراييل مستقرهستند و درحال آماده باش كامل به سر مي برند.

روزگذشته منابع امنيتي لبنان اعلام كردند مبارزان جنبش حزب الله لبنان يك خودروي حامل ديپلمات هاي آمريكايي متعلق به سفارت آمريكا در بيروت را كه از اسراييل قصد ورود به لبنان داشت متوقف كردند.

واشنگتن نسبت به اين اقدام حزب الله لبنان به دولت لبنان اعتراض كرد و دولت لبنان نيزاز آغاز تحقيق در اين باره خبر داد.



