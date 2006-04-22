همزماني انتخابات شوراي شهر و خبرگان منع قانوني ندارد / دفاتر نظارتي شوراي نگهبان فقط بر حسن اجراي انتخابات خبرگان نظارت دارند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، عباسعلي كدخدايي پيش از ظهر امروز در نخستين كنفرانس خبري خود با خبرنگاران در سال 85، پس از تشريح مصوبات شوراي نگهبان، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص موضع شوراي نگهبان درباره همزماني انتخابات شوراي شهر و مجلس خبرگان، اظهار داشت: قبلا من اعلام كرده ام كه شوراي نگهبان با اين همزماني موافق است.

وي افزود: البته اين امر يك تصميم اجرايي و مربوط به وزارت كشور است اما شوراي نگهبان از جهت هماهنگي براي اجرا و نظارت موافق همزماني اين دو انتخابات با يكديگر است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص ايرادات قانوني به اين هعمزماني گفت: اكنون صرفا برگزاري همزمان انتخابات مطرح است و آنچه كه مورد ايراد قرار گرفته تجميع انتخابات است. اكنون ما با جلو كشيدن زمان هيچ انتخاباتي روبرو نيستيم و تنها مي خواهيم دو انتخابات را با هم برگزار كنيم.

وي ادامه داد: وزارت كشور از شهريورتا آذر امسال براي برگزاري انتخابات مجلس خبرگان سه ماه فرصت قانوني دارد ولي براي زمان برگزاري انتخابات شوراي شهر موعد قانوني خاصي تعيين نشده و تنها در قانون مربوطه آمده است كه پيش از پايان دوره شوراي شهر بايد انتخابات دوره بعدي برگزار شود و لذا هيچ منع قانوني براي برگزاري همزمان انتخابات شوراي شهر با مجلس خبرگان وجود ندارد.

از سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص نگراني برخي فعالان سياسي از روند بررسي صلاحيت ها در انتخابات مجلس خبرگان سئوال شد و وي پاسخ داد: در انتخابات مجلس خبرگان بر اساس اصل 108 قانون اساسي و با موافقت خبرگان، بررسي صلاحيت نامزدها بر عهده فقهاي شوراي نگهبان گذاشته شده است و بر اين اساس راهكارها و روشهايي اعمال مي شود و هيچ جاي نگراني وجود ندارد زيرا اين شورا بر اساس قانون صلاحيت كانديداها را بررسي مي كند.

كدخدايي توضيح داد: در دوره قبل مجلس خبرگان يك آزمون كتبي از داوطلبان به عمل آمد و احتمال دارد اين بار نيز آزموني برگزار شود اما هنوز در خصوص معيارهاي آن بحث جدي صورت نگرفته است.

وي همچنين گفت كه شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات شوراي شهرهيچ مسئوليتي ندارد و مجلس شوراي اسلامي ناظر بر انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا است.

كدخدايي در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص علت سفر آيت الله جنتي به عراق كه برخي رسانه آن را با هدف مذاكره با مقامات عراقي و آمريكايي در موضوع مذاكره ايران با آمريكا عنوان كرده بودند، گفت: سفر آيت الله جنتي فقط يك سفر زيارتي بود و ايشان هيچ ماموريت يا مسئوليتي براي مذاكره نداشته است.

وي تصريح كرد: جايگاه شوراي نگهبان در حد ورود به اين گونه موضوعات نيست و مقامات سياسي كشور از جمله وزارت خارجه در اين موضوعات صاحب نظرند و مسئوليت دارند.

از سخنگوي شوراي نگهبان سئوال شد آيا دفاتر نظارتي اين شورا در شهرستانها در خصوص بررسي صلاحيت نامزدهاي خبرگان نيز اجازه فعاليت دارند، كه وي پاسخ داد : دفاتر نظارتي شوراي نگهبان فقط در زمان برگزاري انتخابات مسئوليت نظارت بر حسن اجراي انتخابات را دارند و بررسي صلاحيت ها فقط بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است و طبق روال قبل عمل مي شود.

قائم مقام شوراي نگهبان در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص سرنوشت لايحه مبارزه با جرم پولشويي نيز گفت: به تازگي در اين باره جلسه مشتركي با مجلس و يا دولت نداشته ايم اما لايحه عضويت ايران در كنوانسيون مبارزه با فساد اقتصادي به تصويب مجلس رسيده و اكنون در دستور كار شوراي نگهبان است كه به نظر مي رسد در صورت تاييد نهايي، ضرورتي به تصويب لايحه مبارزه با جرم پولشويي نباشد.

عباسعلي كدخدايي در عين حال گفت: البته هردو بايد مراحل قانوني را طي كنند و نتيجه بررسي لايحه كنوانسيون نيز به زودي مشخص خواهد شد.

وي در پاسخ به سئوالي در خصوص ايرادات دولت به بررسي لايحه بودجه 85 گفت: ايرادات دولت بحث هاي كارشناسي جزيي است و ارتباطي با شوراي نگهبان ندارد، ما فقط وظيفه داريم لوايح و طرحهاي قانوني مصوب مجلس را از لحاظ مغايرت با شرع و قانون اساسي بررسي كنيم، بررسي اين گونه اختلافات جزئي در شوراي نگهبان جايگاهي ندارد.

از سخنگوي شوراي نگهبان سئوال شد آيا اعلام كمك پنجاه ميليون دلاري ايران به فلسطين و يا اعطاي نفت ارزان قيمت به كشورهاي فقير كه قرار است از محل صندوق ذخيره ارزي تامين شود، منع قانوني ندارد كه كدخدايي تاكيد كرد: صرف اعلام اين اقدامات منع قانوني ندارد و نمي توان نسبت به اظهارات شفاهي مسئولان اظهار نظر كرد ، بايد منتظر بمانيم اين گونه موارد به تصويب مجلس برسد سپس در مورد آن موضع شوراي نگهبان را اعلام خواهم كرد.

وي همچنين در پاسخ به سئوالي گفت: بودجه شوراي نگهبان 4/17 درصد در سال جديد افزايش داشته است.

قائم مقام شوراي نگهبان در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص نظارت بر اجراي قوانين از سوي شوراي نگهبان پس از ابلاغ ، گفت: شوراي نگهبان بعد از تصويب يك قانون مكانيسمي براي پيگيري اجراي آن ندارد و دستگاههاي ناظر از جمله مجلس خودشان بايد در اين باره اقدام كنند.

كدخدايي اين مطلب را در پاسخ به اين سئوال گفت كه چرا عليرغم مصوبه مجلس و تاييد شوراي نگهبان مبني بر لغو كليه اقدامات داوطلبانه جمهوري اسلامي در همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي، هنوز بازرسي هاي اين آژانس فراتر از ان پي تي صورت مي گيرد؟.

از سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص سرنوشت طرح منطقي كردن سود تسهيلات بانكي سئوال شد كه وي پاسخ داد: به دليل اهميت اين طرح و تبعات اقتصادي فراواني كه به دنبال دارد تصميم گرفتيم فرصت بيشتري را به بررسي آن اختصاص دهيم، نظرات كارشناسان و صاحب نظران و دولت را بشنويم و سپس تصميم گيري كنيم. برخي معتقدند كاهش تورم منوط به كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي است و برخي نظر عكس دارند . بالاخره بايستي اين موضوعات مشخص شود.

كدخدايي در پاسخ به سئوالي درباره اظهارات اخير خانم رايس وزير خارجه آمريكا مبني بر اينكه "در ايران يك شوراي 12 نفره براي كل ملت ايران تصميم مي گيرند و اين خلاف دموكراسي است" گفت: خانم رايس بهتر است به قوانين كشور خودشان مراجعه كند. در آمريكا ديوان عالي كشور تصميمات نهايي را در برخي امور اتخاذ مي كند، اگر وي به تاريخ انتخابات دوره اول رياست جمهوري جرج بوش مراجعه كند متوجه مي شود كه همين ديوان عالي كشور آمريكا بر خلاف نظر مردم با تقلب جرج بوش را رئيس جمهور آمريكا كرد. آيا آن زمان دموكراسي وجود نداشت؟

وي تصريح كرد: جايگاه شوراي نگهبان در ايران مانند ديوان عالي كشور در آمريكاست و اگر ايراد به ايران وارد است به آمريكا نيز وارد است.

وي در پاسخ به سئوالي در خصوص احتمال دخالت شوراي نگهبان برنظارت بر انتخابات شوراي شهر گفت: واگذاري نظارت بر انتخابات شوراي شهر و روستا از جهت قانون اساسي به شوراي نگهبان از لحاظ قانون اساسي ممنوع است و شوراي نگهبان مطمئنا هيچ دخالتي در انتخابات شوراها نخواهد كرد.

كدخدايي درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و رياست جمهوري كه نظارت بر انتخابات را بر عهده كميسيون ملي انتخابات به جاي شوراي نگهبان قرار داده بود، گفت: اين دو طرح به دليل درخواست دولت مبني بر ارائه قانون جامع انتخابات فعلا كنار گذاشته شده و اكنون در اين باره اظهار نظري نمي كنم.

سخنگوي شوراي نگهبان در پايان در خصوص مرجع قانوني برخورد با تخلفات انتخابات شوراي شهر و خبرگان گفت: بر اساس قانون، نظارت عاليه و برخورد با متخلفان انتخاباتي بر عهده قوه قضائيه است و اين قوه مي تواند موارد را بررسي و اعلام نظر كند.