محمدوند : كاملا براي اين بازي آماده بودم

عارف محمد وند هافبك شمالي تيم پرسپوليس باوجود مشكلاتي كه اين تيم درخط مياني و ايجاد موقعيت هاي گلزني براي مهاجمان خود داشت فرصت حضور در اين ميدان حساس را پيدا نكرد . محمد وند در اين باره به خبر نگار "مهر" گفت : البته اظهار نظر درباره اين مسئله در حيطه اختيارات يك بازيكن نيست و كارشناسان بايد در اين باره نظر بدهند ولي تا آنجا كه به من ارتباط پيدا مي كند از هر نظربراي اين بازي آماده بودم و تجربه حضور در اين بازي را هم داشتم و فكر مي كنم مي توانستم به تيم كمك كنم .



هافبك تكنيكي پرسپوليس درباره بازي با استقلال گفت : به نظر من در مجموع بازي حالت متعادلي داشت و فقط استقلال از موقعيت هاي خود بهتر استفاده كرد . ضمن اينكه بايد قبول كنيم استقلال نسبت به ما منسجم تر و هماهنگ تر بود و ما بيشتر احساسي بازي مي كرديم .

محمد وند درباره روند نزولي پرسپوليس از هفته سوم به بعد گفت : اين وضعيت براي تيم هاي بزرگ وجود دارد ولي مربيان و همه ما بازيكنان بايد تلاش بيشتري داشته باشيم تا روند حركتي تيم شكل يكنواختي به خود بگيرد و كمتر دچار افت و خيزشود. ما تا همين جا امتيازات زيادي از دست داديم و بايد از اين هفته تمام تلاش خود را صرف جبران امتيازهاي از دست رفته كنيم .