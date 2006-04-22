۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۳۷

آزمون انتخاب داوران كودك و نوجوان ايراني جشنواره فيلم جيفوني برگزار شد

آزمون انتخاب داوران ايراني (مرحله دوم) سي و ششمين دوره جشنواره بين المللي فيلم جيفوني روز جمعه اول ارديبهشت ماه سال جاري در سينما فرهنگ تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي، در اين آزمون فيلم ماموريت لندن به نمايش در آمد و كودكان و نوجوانان حاضر در باره اين فيلم به بحث و گفت و گو به زبان انگليسي پرداختند.

همچنين يك آزمون كتبي دراين مرحله در ميان كودكان و نوجوانان برگزار و آن ها به 28 سئوال تشريحي و تستي درباره فيلم، اطلاعات عمومي، ادبيات و سينما بويژه سينماي ايران پاسخ دادند.

61 كودك و نوجوان از ميان درخواست هاي رسيده جهت آزمون انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند.

كارشناسان امور بين المللي بنياد سينمايي فارابي به همراه داوران سابق ايراني جشنواره فيلم جيفوني در اين آزمون به بررسي توانايي هاي داوطلبان پرداختند.

دراين آزمون علاوه بر معرفي بحث و گفتگو درباره فيلم به نمايش در آمده كودكان و نوجوانان حاضر درباره فيلم هاي مودر علاقه خود و ساير علايق و دغدغه هايشان صحبت كردند.

بر پايه اين گزارش در مرحله اول اين آزمون، از ميان درخواست هاي رسيده كه به زبان انگليسي درباره فرد متقاضي و فيلم مورد علاقه اش بود اين 61 نفر انتخاب شدند.

اين هفتمين دوره اي است كه داوران كودك و نوجوان ايراني به جشنواره فيلم كودك و نوجوان جيفوني فرستاده مي شوند.

سي ششمين دوره جشنواره بين المللي فيلم كودكان و نوجوانان جيفوني از 24 تا 31 تير ماه سال جاري در كشور ايتاليا برگزار مي شود.

مرحله نهايي انتخاب 4 داور كودك و نوجوان جشنواره فيلم جيفوني تا پايان ماه جاري برگزار مي شود.

