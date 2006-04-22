شش مدال رنگارنگ حاصل تلاش ناييج و دهقانيان

به گزارش خبرگزاري "مهر" دهقانيان وزنه بردار وزن 95 كيلوگرم باشگاه نفت اهواز با مهار وزنه 205 كيلوگرم در حركت دوضرب صاحب مدال طلا شد.اين وزنه بردار پيش از اين در حركت يكضرب با بالاي سر بردن وزنه 160 كيلوگرم به مدال برنز رقابت ها دست پيدا كرده بود و در مجموع با حدنصاب 365 كيلوگرم به مدال طلا و عنوان قهرماني اين رقابت ها دست پيدا كرد.

ناييج ديگر وزنه بردار باشگاه نفت اهوازدر همين وزن با بالاي سربردن وزنه 160 كيلوگرم در حركت يكضرب به مدال نقره رقابت ها دست پيدا كرد. اين وزنه بردار در حركت دوضرب وزنه 196 كيلوگرم را بالاي سر برد و برنز گرفت و در مجموع با حدنصاب 356 كيلوگرم به مدال نقره رقابت ها دست پيدا كرد.

اين رقابت ها عصر امروز دنبال مي شود.