مرادآنا ممداف رهبر مهمان اركستر سمفونيك تهران - از روسيه - كه براي اجراي برنامه در روزهاي 3و4ارديبهشت به ايران آمده است در گفتگو با خبرنگار موسيقي مهر، در باره وضعيت اركستر سمفونيك تهران گفت: اركستر سمفونيك تهران يكي از اركسترهاي متوسط دنياست كه مي تواند با اتكا به نوازنده هاي خويش به يكي از بهترين ها تبديل شود.

وي در ادامه افزود: اگر اين اركستر سازهاي خوبي در اختيار داشته باشد و تمرين هاي مداومي ار انجام بدهد، از كيفيت بالاتري برخوردار خواهد بود. به نظر مي رسد قسمت عمده مشكلات اين اركستر به خاطر ضعف در برنامه ريزي و بي توجهي به كيفيت صدا دهي آن است.

مراد آنا ممدف در باره نقاط قوت اركستر سمفونيك تهران، اظهار داشت: آنچه دراركستر سمفونيك تهران نقطه قوت محسوب مي شود، نوازندگان با تجربه آن است كه در مدت زمان كوتاهي مي توانند خود را آماده اجراي كنسرت كنند.

اين رهبر روسي در مورد كنسرت هاي 3 و4 ارديبهشت در تالار وحدت ، گفت: پيچيدگي واحتياج به تمرين در آثار شوستا كوويچ باعث شد كه اجراي قطعاتي ازاين آهنگساز برجسته روسي به وقتي ديگرموكول شود از آن جايي كه آثار كورساكف از روح شرقي بيشتري برخوردار است و نوازندگان اركستر سمفونيك تهران به اين قطعات علاقه بيشتري دارند در اين كنسرت چند قطعه از او را به اجرا درخواهيم آورد.

رهبر مهمان اركستر سمفونيك تهران – مراد آنا ممداف- در پايان تصريح كرد: اگر اركستر سمفونيك تهران برنامه ريزي دقيق و تمرينات فشرده اي داشته باشد، مي تواند توانايي هاي تكنيكي نوازنده هاي ايران را به تمام دنيا معرفي كند. به نظر من بايد به اين اركتسر كمك شود مسئولين به آن بيشتر توجه كنند، چون درتمام نقاط دنيا حامي اصلي اركستر هاي بزرگ دولت هاو بخش هاي فرهنگي دولتي هستند.

