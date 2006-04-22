جايگاه اسب در اساطير ايراني تبيين مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين كتاب جايگاه اسب در اساطير ايران و جهان و آيين هاي كهن را با معرفي اسبان اسطوره اي و تاريخي مشهور در كنارجلوه اسب در ادبيات و شعر فارسي بررسي مي كند .



« اسب در قلمروپندار» در 250 صفحه با بهاي 25 هزار ريال منتشر مي شود .