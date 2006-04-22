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۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۰۱

از سوي نشر زوار ؛

جايگاه اسب در اساطير ايراني تبيين مي شود

كتاب « اسب در قلمرو پندار » به قلم ايرج بهرامي در نمايشگاه بين المللي عرضه مي شود .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين كتاب جايگاه اسب در اساطير ايران و جهان و آيين هاي كهن را با معرفي اسبان اسطوره اي و تاريخي مشهور در كنارجلوه اسب در ادبيات و شعر فارسي بررسي مي كند .

« اسب در قلمروپندار» در 250 صفحه با بهاي 25 هزار ريال منتشر مي شود .

کد مطلب 315285

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