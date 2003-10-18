ساختار معماري 40 قلعه ديوار تاريخي گرگان بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد اطلاع رساني سازمان ميراث فرهنگي كشور ، در اين راستا محوطه باستاني " قيزلر قلعه " به عنوان يك مكان مركزي در امتداد ديوار مورد كاوش قرار مي گيرد تا با ايجاد برش لايه نگاري در اين قلعه توالي فرهنگي آن به قلعه هاي متصل به ديوار نيز مورد بررسي قرار مي گيرد ( اين قلعه در دهه هاي 1310 و 1350 به ترتيب از سوي فرانسويان و ژاپني ها مورد بررسي قرار گرفته است )

ديوار دفاعي گرگان به طول 200 كيلومتر و عرض 6 تا 10 متر يكي از بزرگترين و برجسته ترين آثار معماري دشت گرگان در دوره تاريخي محسوب مي شود .

جبرئيل نوكنده سرپرست هيات هاي باستان شناسي با اعلام اين خبر شروع مطالعات سنجش از راه دور ، قوم باستان شناسي ، زمين شناسي و ساماندهي كاوشهاي فصول گذشته را از ديگر اهداف هيات باستان شناسي برشمرد .

به گفته جبرئيل نوكنده اين اثر شگفت انگيز كه در متون تاريخي و علمي به نامهاي سد اسكندر ، سد انوشيروان ، سد فيروز ، قزل آلان و ديوار دفاعي مطرح شده داراي تاسيسات وابسته همچون سد ، قلعه ، كانال ، خندق و بناهاي غير وابسته قلعه و تپه مي باشد .

شناسايي وضع موجود ديوار ، مستند سازي و شناسايي سفالهاي باستاني در اطراف ديوار و رودخانه كرگالرود و شناسايي طول ديوار از 155 به 200 كيلومتر از دستاوردهاي فصول گذشته برسي هاي باستان شناختي اين ديوار به شمار مي رود .

اين ديوار از محلي به نام خواجه نفس شروع و پس از عبور از شمال گنبد قابوس به طرف شمال غرب ادامه يافته و در كوههاي " پيش كمر" محو مي شود .

بررسي پيمايشي باستان شناسي اين ديوار درسال 1378 با توجه به مشكلات پروژه هاي عمراني به ويژه سد گلستان كه تمامي مساحت شبكه آبياري آن در مسير ديوار قرار داشت انجام شد .

در اين سال همچنين با گمانه زني باستان شناسي در دو نقطه تقاطع ديوار و زهكش سد گلستان آثار معماري از بقاياي ديوار كشف شد ، اين ديوار در بخشي داراي 6 متر و در قسمتي ديگر داراي 10 متر عرض مي باشد كه اين امر نشان دهنده آن است كه عرض ديوار در نقاط مختلف بنا به وضع طبيعي و زمين ساختي منطقه متفاوت بوده است .در فواصل مختلف قلعه هايي در سمت جنوب اين ديوار ساخته شده كه كمترين فاصله قلعه ها 50 متر و طولاني ترين آن به 10 كيلومتر مي رسد .