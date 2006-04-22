برخورد قهري در حوزه آسيب هاي اجتماعي كارآيي ندارد / ناهنجاري هاي فصول مختلف سال شناسايي شده است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار مرتضي طلايي در مراسم اعزام اولين گشت نيروهاي پليس ارشاد ، به خبرنگاران افزود: پليس با توجه به نيازها و شرايط جامعه و همچنين فصول مختلف ، در جهت حفظ امنيت و سلامت جامعه طرح ها و برنامه ريزي هاي لازم را اجرايي مي كند.

وي گفت: در فصل بهار و تابستان ناهنجاري هاي اجتماعي موجود با كمك كارشناسان شناسايي شده و به اقتضاي نياز جامعه و با هدف ارتقاي سطح سلامت و امنيت اجتماعي برنامه ريزي لازم صورت گرفته است.

طلايي تصريح كرد: آسيب ها ، انحرافات و آشفتگي هاي اجتماعي از جمله موضوعاتي هستند كه پليس با حفظ ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي ، با اختلال ايجاد كننده هاي امينت اجتماعي ، متناسب با هر يك از موضوعات برخورد مي كند.

سردار طلايي گفت: دفاع از حقوق شهروندي و برخورد با آلودگي صوتي كه ناشي از بي توجهي و غفلت از ناهنجاريهاي اجتماعي است و همچنين برخورد با معتادان و افراد ولگرد زنان و مردان خياباني ، از جمله وظايف پليس است.

وي ادامه داد: در حوزه آسيب هاي اجتماعي ، روشهاي قهري و سخت افزاري صحيح نيست. به همين دليل نيروهاي گشت ارشاد به دنبال آموزش ، تربيت و فرهنگ سازي در اين مورد هستند و تنها اينگونه است كه مي توان آسيب ها را درمان كرد اما در حوزه انحرفات اجتماعي علاوه بر حفظ امنيت اجتماعي از سوي ناظرين ، نيروهاي پليس نيز بايد حضور داشته باشند تا ديگر كسي به خود اجازه تخلف ندهد.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ افزود: نظارتهاي اجتماعي بايد از سوي خود مردم صورت گيرد و آنان بايد ياد بگيرند براي برخورد و حل يك معضل و ناهنجاري در برابر رفتار زشت عكس العمل و انزجار خود را نشان دهند.

وي گفت: هم اكنون هنجارها و ارزش هاي اجتماعي توسط تعدادي افراد بي توجه پايمال مي شود ، در حالي كه ديگران تنها به تماشاي اين موضوع پرداخته اند و عده ديگر نيز تشويق مي كنند. در اين گونه موارد بايد به سمت نظارت اجتماعي كه نظارتي مردمي است و همان امر به معروف و نهي از منكر است ، حركت كرد.

طلايي تصريح كرد: مامورت گشت ارشاد مربوط به آسيب ها و انحرفات اجتماعي است و همچنين برخورد و اقدام قهري در فعاليت ها و ماموريت هاي نيروهاي پليس گشت ارشاد پيش بيني نشده و آنچه به دنبالش هستيم اين است كه نيروهاي پليس با نوع رفتار و گفتار و عمل خود اقدامات فرهنگي آموزشي مبتني بر اخلاق داشته باشند و از سوي ديگر با نظارت خود از آسيب ها و انحرافات اجتماعي جلوگيري كنند.

فرمانده انتظامي تهران بزرگ تاكيد كرد: آنچه به دنبالش هستيم ، هيچ ارتباطي با مبارزه با بد حجابي ندارد و در واقع برخورد با زنان و مردان خياباني كه عاملي هستند براي به انحراف كشاندن سرقت و تجاوز به عنف و همچنين توجه ويژه به امنيت اجتماعي زنان كه در اين فصل و شرايط خاص آسيب پذيري آنان بيشتر مي شود ، از جمله ماموريت هاي گشت ارشاد است.

وي افزود: قربانيان اصلي تجاوز و سرقت به عنف در جامعه ، خود زنان هستند. به همين دليل در جهت ايجاد امنيت بيشتر براي بانوان برنامه ريزي هاي لازم صورت گرفته و ماموريت هاي گشت ارشاد عمومي است و به هيچ عنوان به حوزه خصوصي شهروندان ارتباطي ندارد.

سردار طلايي اظهار داشت: تذكر اخلاقي با هدف صحبت و احترام و حفظ كرامت و شخصيت افراد صورت مي گيرد و واحدهاي گشت ارشاد حق ندارند به گونه اي عمل كنند كه به شخصيت افراد آسيب وارد شود.