نيروي زميني قهرمان رقابتهاي تيراندازي شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين رقابتها 72 ورزشكار درقالب تيمهايي ازيگانهاي ارتش بمدت دو روز درمحل باشگاه شماره 1 سرباز نيروي زميني با هم به رقابت پرداختند كه درپايان و درمجموع دو رشته طپانچه وتفنگ بادي، نيروي زميني ارتش با اقتدار بعنوان قهرماني دست يافت.

بنابراين گزارش دانشگاه افسري امام علي (ع) و دژبان كل ستاد ارتش به ترتيب عناوين دوم وسوم را كسب كردند. اسامي نفرات برتر كه احكام، مدال و جوايزخود را از سازمان تربيت بدني ارتش دريافت كردند، بشرح زير است:

رشته تفنگ:

مقام اول: حيسن باري ازنيروي زميني با 288 امتياز

مقام دوم: مسعود مهديزادگان از نيروي زميني با 286 امتياز

مقام سوم: محمد جواد مسعودي ازدانشگاه امام علي (ع) با 281 امتياز

رشته طپانچه:

مقام اول: محسن نصر اصفهاني ازنيروي زميني با 281 امتياز

مقام دوم: جهانبخش موسوي ازنيروي زميني با 279 امتياز

مقام سوم: دانشجو مهدي سوري ازدانشگاه امام علي (ع) با 276 امتياز.

ضمنا به همين مناسبات رقابتهاي تيراندازي بانوان وفرزندان دختركاركنان ارتش در 2 رشته تفنگ وطپانچه جمعه 8 ارديبهشت ماه جاري درمحل فوق الذكر برگزارخواهد شد.