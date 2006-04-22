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۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۳۵

جشنواره فرهنگي، ورزشي گراميداشت روز ارتش

نيروي زميني قهرمان رقابتهاي تيراندازي شد

نيروي زميني قهرمان رقابتهاي تيراندازي شد

رقابتهاي چهاردهمين دوره جشنواره فرهنگي، ورزشي گراميداشت روز ارتش با مسابقات تيراندازي آقايان دردو قسمت طپانچه و تفنگ بادي ادامه يافت.

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين رقابتها 72 ورزشكار درقالب تيمهايي ازيگانهاي ارتش بمدت دو روز درمحل باشگاه شماره 1 سرباز نيروي زميني با هم به رقابت پرداختند كه درپايان و درمجموع دو رشته طپانچه وتفنگ بادي، نيروي زميني ارتش با اقتدار بعنوان قهرماني دست يافت.

بنابراين گزارش دانشگاه افسري امام علي (ع) و دژبان كل ستاد ارتش به ترتيب عناوين دوم وسوم را كسب كردند. اسامي نفرات برتر كه احكام، مدال و جوايزخود را از سازمان تربيت بدني ارتش دريافت كردند، بشرح زير است:

رشته تفنگ:
مقام اول: حيسن باري ازنيروي زميني با 288 امتياز
مقام دوم: مسعود مهديزادگان از نيروي زميني با 286 امتياز
مقام سوم: محمد جواد مسعودي ازدانشگاه امام علي (ع) با 281 امتياز

رشته طپانچه:
مقام اول: محسن نصر اصفهاني ازنيروي زميني با 281 امتياز
مقام دوم: جهانبخش موسوي ازنيروي زميني با 279 امتياز
مقام سوم: دانشجو مهدي سوري ازدانشگاه امام علي (ع) با 276 امتياز.

ضمنا به همين مناسبات رقابتهاي تيراندازي بانوان وفرزندان دختركاركنان ارتش در 2 رشته تفنگ وطپانچه جمعه 8 ارديبهشت ماه جاري درمحل فوق الذكر برگزارخواهد شد.

کد مطلب 315352

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