رئيس سازمان نظارت و بازرسي كل كشور بر اجراي دقيق قوانين تاكيد كرد

به گزارش خبرنگار "مهر" در بيرجند، نيازي رئيس سازمان نظارت و بازرسي كل كشور صبح امروز در جمع خبرنگاران در بيرجند با اعلام اين مطلب افزود: در سال گذشته، برخي از تخلفات از قبيل برگزاري جشنواره هاي پرهزينه، تخلفات مربوط به سفرهاي خارجي غيرضروري دولت و مسئولان كاهش يافته و بخشي ديگر از آنها ازجمله تخلفات مربوط به مقررات دولتي افزايش يافته است.

وي مجموع تخلفات ادارات، وزارتخانه ها و موسسات دولتي را در سال گذشته نسبت به سال 83 رو به كاهش برشمرد و اظهار داشت : در سال 84 بيشتر تخلفات مربوط به شهرداري ها، دانشگاه ها، دادگستري، آموزش و پرورش، دارايي و وزارت بهداشت بوده است.

رئيس سازمان نظارت و بازرسي كل كشور اضافه كرد : از آنجايي كه امور اقتصادي حساس و پيچيده است، بيشترين تخلفات مربوط به اين حيطه كاري است كه به دليل اقدامات پيشگيرانه دستگاهها و سازمان بازرسي كل كشور تعداد آنها در سال گذشته نسبت به سال 83 كاهش داشته است.

نيازي با انتقاد از فرآيند آئين دادرسي كشور گفت : متاسفانه به علت عدم برخورداري از فرآيند صحيح در آئين دادرسي ايران، روند رسيدگي به تخلفات طولاني تر از حد معمول بوده، به طوري كه برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي امكان پذير نيست.

رئيس سازمان نظارت و بازرسي كل كشور آسيب زدايي را از وظايف ذاتي سازمان بازرسي و نظارت دانست و تصريح كرد: در اين راستا، اين سازمان اولويت اصلي خود را مبارزه با زمين خواري قرار داده و با اشخاصي كه به منابع طبيعي و مراتع و اراضي ملي تعرض نمايند به شدت برخورد خواهد كرد.