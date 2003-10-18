كنفرانس "رويكرد تمدني وحدت اسلامي" در مسكو با صدور بيانيه اي به كار خود پايان داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، نشست دو روزه كنفرانس بين المللي" رويكرد تمدني وحدت اسلامي" با حضور راوي عين الدين رييس شوراي مفتيان روسيه، علماي جمهوري هاي مسلمان روسيه، آيت الله تسخيري دبيركل مجمع و نمايندگان مقامات دولتي وسفيران كشورهاي عربي و اسلامي با صدورقطعنامه اي، جمعه 25 مهرماه جاري در مسكو به كار خود پايان داد.

گفتني است در قطعنامه پاياني اين كنفرانس از ابتكاررييس جمهور روسيه براي پيوستن اين كشوربه سازمان كشورهاي اسلامي حمايت شده است.

همچنين با پيشنهاد دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، موادي در قطعنامه گنجانده شده كه خواهان استقلال عراق وحل عادلانه مساله خاورميانه بود.

دراين قطعنامه با درك اهميت تشريك مساعي كليه ادارات روحاني منطقه اي مسلمانان روسيه، برايجاد يك مركز روحاني جهت گسترش همكاري هاي بين جامعه اسلامي روسيه ونهادهاي حكومتي و سازمانهاي اجتماعي ، رهبري مذاهب سنتي روسيه و سازمان هاي بين المللي تاكيد شده است.

در بخش پاياني قطعنامه نيز روحانيون مسلمان روسيه متعهد شدند براي تحكيم روابط روسيه و جهان اسلام تلاش ومساعدت كنند.

خاطرنشان مي شود: در مراسم افتتاحيه كنفرانس نشان مدال عالي دوم مسلمانان روسيه توسط رييس شوراي مفتيان روسيه درحضور شخصيت هاي دولتي وعلماي اسلامي، مسيحي و يهودي به آيت الله تسخيري دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي اعطا شد.

اين كنفرانس باهدف بررسي مسائل ديني و اجتماعي و فرهنگي در رابطه با حيات امت اسلام، شناخت ابزارهاي نوين ارتباطات جهت تامين وحدت سازماني نهادهاي اسلامي در شرايط معاصر و توسعه همكاري هاي في ما بين سازمانهاي اسلامي وساختارهاي دولتي، باهمكاري شوراي مفتيان فدراسيون روسيه و مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي به مدت 2 روز 24 و 25 مهر ماه در مسكو برگزار شد.