ركورد دار شناي كشور درگذشت

به گزارش خبر نگار "مهر" علي دژستان ركوردار شناي كشور در رده سني 10 سال و عضو سابق تيم ملي واترپلوي جوانان ( شركت كننده در اولين دوره مسابقات واترپلوي جوانان جهان در فرانسه ) در سانحه اتومبيل در جاده اهواز به تهران در گذشت .

وي 28 سال سن داشت و يكي از فعالترين چهره هاي خانواده شناي كشور بود .

خبرگزاري "مهر" فقدان اين عزيز از دست رفته را به خانواده دژستان و جامعه ورزش كشور تسليت مي گويد.