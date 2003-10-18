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۲۶ مهر ۱۳۸۲، ۱۷:۳۱

در يك سانحه رانندگي

ركورد دار شناي كشور درگذشت

يكي از ورزشكاران و قهرمانان شنا و واتر پلوي كشور در سانحه رانندگي درگذشت .

به گزارش خبر نگار "مهر" علي دژستان  ركوردار شناي كشور در رده سني 10 سال و عضو سابق تيم ملي واترپلوي جوانان ( شركت كننده در اولين دوره مسابقات واترپلوي جوانان جهان در فرانسه ) در سانحه اتومبيل در جاده اهواز به تهران در گذشت .
وي 28 سال سن داشت و يكي از فعالترين  چهره هاي  خانواده شناي كشور بود .
خبرگزاري "مهر" فقدان اين عزيز از دست رفته را به خانواده دژستان و جامعه ورزش كشور تسليت مي گويد.

کد مطلب 31538

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