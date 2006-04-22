  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۸:۵۳

كاپيتان سابق تيم ملي فوتبال:

ليگ پنجم از كيفيت مطلوبي برخوردار بود / پرسپوليس دور از انتظارعمل كرد

ليگ پنجم از كيفيت مطلوبي برخوردار بود / پرسپوليس دور از انتظارعمل كرد

كاپيتان اسبق تيم ملي فوتبال كشورمان دوربرگشت رقابتهاي ليگ پنجم را با كيفيت و مطلوب ارزيابي كرد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" حميد درخشان درخصوص ارزيابي ‌اش ازمسابقات ليگ پنجم فوتبال كشوربه سايت خبري سازمان گفت: ليگ امسال را تقريباً مثبت ارزيابي مي‌كنم، هرچند داراي اشكالات جزئي هم بود. در واقع اشكالاتي ازگذشته درليگ كشور وجود داشته كه هنوزهم تعدادي از آنها باقي است. ازجمله اينكه تعدادي ازتيمهاي شهرستاني ضعيف و ازنظر امكانات زيرصفر هستند.

وي تاكيد كرد: اگرمي ‌خواهيم ليگ قوي داشته باشيم، بايد ابزارقوي دراختيار تيمها قراردهيم. سطح بازيها دراين دوره بهتر از سالهاي گذشته بود وتيمها با برنامه وتداركات بهتري ظاهرشدند. هرچند وقفه‌هايي كه بعلت تعطيلات صورت مي گرفت موجب توقف روند كارتيمها مي شد.

سرمربي سابق تيم نوجوانان ايران اضافه كرد: اميدوارم براي داوران ليگ كلاسهاي بيشتري بگذارند تا ضمن رفع ايرادات خود، بتوانند بازيها را بهتركنترل كنند.

درخشان درباره رشد تيمهاي ليگ گفت: امسال تيمهاي شهرستاني ذوب ‌آهن، ابومسلم وسپاهان حركت روبه رشدي ازخود نشان دادند، ولي متأسفانه تيم پرسپوليس بسيارضعيف عمل كرد و نتوانست پاسخگوي انتظارات باشد.

درخشان افزود: با توجه به اينكه مديران باشگاه پرسپوليس مي ‌دانند كه چكارمي ‌كنند ومربيان هم بركارخويش آگاهند، پس تنها بايد منتظر آغازفصل آينده باشيم وقضاوت را به فصل بعد موكول كنيم.

کد مطلب 315397

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها