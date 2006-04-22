نگاهي به ساختار و كاركردهاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد؛ تحليل "مهر"، از سازمانهاي بين المللي و چالشهاي پيش رو

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مجمع عمومي ارگان اصلي و همگاني سازمان ملل متحد براي تأمل و بررسي مسائل است و با عنايت به ماده 9 منشور كه اين ركن را مكاني براي كليه اعضا مي داند مي توان گفت: كه مجمع در حكم پارلمان سازمان است. مجمع مهمترين ركن مشورتي سازمان است. همه اعضا با حداكثر پنج نماينده و يك حق راي در مجمع حضور دارند. مجمع به عنوان مجلس جهاني ، جايي براي ابراز عقايد متفاوت اعضا و همچنين فضايي براي برابري كشورها، چه كوچك و چه بزرگ است. به دليل ماهيت عمومي بودن مجمع بايد گفت: كه اين ركن به عنوان ركن ضعيفان خوانده مي شود زيرا كليه كشورها با هر قدرتي در موقع تصميم گيري در مجمع داراي يك رأي هستند. اين امر باعث گرديده است كه شوراي امنيت به عنوان باشگاه قدرتمندان سازمان به مجمع فرصت زيادي براي تصميم گيري در مورد مسائل مهم جهاني ندهد.

مجمع با اينكه در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي با شورا يكسري اختيارات مشترك دارد فقط توانسته است در حد بيانيه هايي كه قدرت تبليغاتي دارد عمل كند. البته يكبار در 1950 ميلادي در قضيه كره شمالي آنهم با فشار آمريكا مبني بر ناكارآيي شورا به دليل وتوهاي مختلف شوروي ، مجمع بيانيه اي به نام " اتحاد براي صلح " يا آكسون صادر كرد كه از ماهيتي الزام آور در سطح جهاني برخوردار بود گرچه اين يك مورد رويه اي را ايجاد كرد اما به عنوان يك استثنا باقي ماند و تداوم نيافت .

مجمع عمومي با وجود جهاني بودن و وضعيت برابر و مساوي كشورها نتوانسته است بيش از تأثير بر افكار عمومي جهاني قدرت ديگري در مورد مسائل بين المللي به دست آورد. مجمع هر ساله يك اجلاسيه منظم دارد كه در اواخر پاييز تشكيل مي شود، اما در موارد ضروري و به هنگام بحرانهاي بين المللي نيز مي تواند به طور فوق العاده جلسه تشكيل دهد كه در اين مورد مجمع توسط دبير كل و بنا به درخواست شوراي امنيت يا اكثريت اعضاي سازمان تشكيل جلسه مي دهد.

مسائل مورد توجه و بحث در مجمع به دو دسته تقسيم مي گردند. مسائل مهم و ساير مسائل در مورد مسائل مهم تصميمات مجمع با اكثريت 2 سوم اعضاي حاضر و رأي دهنده اتخاذ مي شوند. اين موارد جزو مسائل مهم است. توصيه هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي ، انتخاب اعضا غير دائم شوراي امنيت ،انتخاب اعضاي شوراي قيموميت و شوراي اقتصادي و اجتماعي قبول اعضاي جديد و تعليق حقوق عضويت يا اخراج اعضا و مسائل مربوط به بودجه سازمان تصميمات مجمع منجر به تصويب اسنادي از قبيل تصويب نامه ، قطعنامه و اعلاميه مي شود. راي گيري در مجمع به صورت " تشويق همگاني " ، " بلند كردن دست " ، " و كسب رأي " انجام مي شود البته رأي گيري مخفي نيز در مورد مسائل مهم بويژه انتخابها صورت مي گيرند.

مجمع عمومي به دليل تساوي قدرت رأي كليه اعضا باعث گرديده است كه كشورهاي بزرگ از تشكيل بلوك كشورهاي ضعيف مانند بلوك كشورهاي آسيايي، آفريقايي يا آمريكايي لاتين در مواقع تصميم گيري ناراضي باشند و مجمع را مركز " ديكتاتوري اكثريت" بنامند زيرا اين بلوك بنديها باعث قدرتمندي كشورهاي ضعيف در مجمع مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، در باب وظايف و اختيارات مجمع بايد گفت كه آنها از اين قرار هستند: وظيفه بررسي و مطالعه در مورد اصول همكاري در زمينه صلح و امنيت بين المللي بويژه در موارد خلع سلاح و مسائل تسليحاتي و كنترل سلاحهاي خطرناك ، وظيفه انتخاباتي در مورد انتخاب اعضاي غير دائم شورا، اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي و اعضاي شوراي قيموميت، انتخاب قضات ديوان بين المللي دادگستري و انتصاب دبير كل سازمان كه ايندو با شوراي امنيت مشترك است، وظيفه مالي در مورد بررسي و تصويب بودجه سازمان و تعيين و تقسيم سهم كشورهاي عضو ،همچنين مجمع مي تواند توصيه هايي درباب همكاريهاي سياسي بين المللي ، توسعه و تدوين حقوق بين الملل، تحقق حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي جامعه بشري ، و همكاري هاي فرهنگي ، اجتماعي و ... داشته باشد.

درنهايت بايد گفت كه مجمع در راستاي صلح و امنيت بين المللي مي تواند هر مسئله اي كه در دستور كار شوراي امنيت نباشد مورد بررسي قرار دهد و توصيه هايي به ديگر اركان سازمان نمايد يا حتي مجازاتهايي براي اعضا متخلف در نظر بگيرد. البته مجمع با اينكه در مورد صلح و جنگ تابعي از شوراي امنيت است يكسري صلاحيتهاي انحصاري دارد كه در مواردي مانند ايجاد اركان فرعي ، تدوين و توسعه حقوق بين الملل مسائل داخلي سازمان و سرزمينهاي غير خود مختار هستند.

به گزارش "مهر"، مجمع عمومي به عنوان " مظهر وجدان جهاني " مسائل متنوعي را مورد بررسي قرار مي دهد. بدين خاطر مسائل مطرح شده در مجمع از نفوذ قابل توجهي در افكار عمومي جهانيان برخوردار هستند. با اينكه مجمع به نوعي پارلمان جهاني است اما علي رغم همه پارلمانها تصميمات آن از قدرت الزام آور برخوردار نيست و بيشتر حالت توصيه آميز دارد. تصميمهاي مجمع عمومي به معناي اراده اكثريت است اما اكثريتي كه در اجرا قدرت را به شوراي اجرايي واگذار كرده اند و شوراي اجرايي داراي استقلال هميشگي و تابع قدرت هستند.

در پايان بايد گفت كه مجمع عمومي سازمان ملل به عنوان ركن جهانشمول و عادلانه سازمان ، تنها ركني است كه مي تواند در صورت قدرتمند شدن با توجه ساختار راي گير خود ، به عنوان حامي و حافظ صلح به صورت واقعي عمل كند . زيرا در صورت تصميم گيري بر اساس رأي اكثريت هيچ كشوري نمي تواند از تعهدات بين المللي شانه خالي كند.