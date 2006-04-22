رضا حسن زاده كاپيتان تيم ملي فوتبال ساحلي شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايت فدراسيون فوتبال، حسن زاده با 37 سال سن پس از 13سال دوري ازسطح فوتبال ملي، بارديگر درصحنه فوتبال كشور خبرسازشد و اين بارمسئوليت كاپيتاني تيم ملي فوتبال ساحلي را برعهده گرفت.

كريم مقدم دبيركميته فوتبال ساحلي كشورمان با اعلام اين خبرگفت: درحال حاضر 18بازيكن بعنوان مردان منتخب فوتبال ساحلي ايران در اردوي رقابتهاي فوتبال ساحلي قهرماني آسيا كه در امارات برگزارخواهد شد، حضور دارند و ازجمع اين 18 نفر 12بازيكن نهايي انتخاب خواهند شد كه پس ازبررسي تمامي جوانب رضا حسن زاده به عنوان كاپيتان تيم فوتبال ساحلي كشورمان انتخاب شد.

گفتني است فرشاد فلاحت زاده پيش ازاين بعنوان سرمربي تيم ملي فوتبال ساحلي كشورمان معرفي شده بود.