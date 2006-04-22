14 ارديبهشت مجمع عمومي خانه احزاب برگزار مي شود / براي هر حزب فقط يك كارت صادر خواهد شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حسن غفوري فرد رئيس دومين دوره خانه احزاب، در روزهاي اخير دعوت نامه هايي را براي دبيران كل احزاب و گروه هاي عضو خانه احزاب ارسال و از آنان دعوت كرد از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه چهاردهم اردبهشت ماه جاري، در سومين مجمع عمومي عادي خانه احزاب ايران شركت كنند.

در اين دعوتنامه كه غفوري فرد آن را به عنوان رئيس خانه احزاب ايران امضا كرده و براي احزاب ارسال شده، دستور كار مجمع مذكور "تجديد انتخابات اعضاي شوراي مركزي دوره سوم" در اجراي ماده 19 اساسنامه عنوان شده است.

مجمع عمومي عادي سوم خانه احزاب، در روز پنجشنبه 22 ارديبهشت ماه سال گذشته براي انتخاب اعضاي شوراي مركزي جديد برگزار شد كه در آن ليست "ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان" اكثريت آرا را به خود اختصاص داد، اما شوراي مركزي دومين دوره، با اشاره به تخلفات و تقلبات صورت گرفته انتخابات را مخدوش خواند.

در پي اعتراض اعضاي شوراي مركزي گذشته و طرح شكايات آنها در وزارت كشور دولت خاتمي، برخي مسئولان اين وزارتخانه از جمله موسوي لاري، صحت انتخابات را مورد ترديد قرار دادند و خواستار تجديد انتخابات شدند.

با ادامه اختلافات ميان وزارت كشور و اعضاي شوراي مركزي سومين دوره خانه احزاب،وزير كشور دولت احمدي نژاد نيز، به مسئولان خانه احزاب دو هفته مهلت داد تا تكليف انتخابات شوراي مركزي جديد را مشخص نمايند.

پيش از اين همايش ها و مجامع عمومي خانه احزاب در وزارت كشور برگزار مي شد، اما از آنجا كه شوراي مركزي قبلي و فعلي نتوانستند به اختلافات خود خاتمه دهند، معاون سياسي وزير كشور اعلام كرد "هيچ يك از اين دو گروه را به رسميت نمي شناسد و از ارايه امكانات به آنها خودداري مي كند" و اين مساله باعث مشخص نشدن محل برگزاري مجمع عمومي خانه احزاب شد.

شوراي مركزي دوره دوم خانه احزاب، در دعوت نامه خود تصريح كرد: كارت ورود به جلسه فقط براي كساني صادر خواهد شد كه داراي نمايندگي تام الاختيار از حزب خويش باشند و معرفي نامه آنها بايد به امضاء دبير كل حزب صادر شده باشد و در هنگام ورود به مسئولان مربوطه ارايه گردد.

در اين دعوتنامه همچنين تاكيد شده است كه براي هر حزب، تنها يك كارت صادر خواهد شد.

شوراي مركزي دومين دوره خانه احزاب، همراه با دعوتنامه مذكور، گزارش خود و مجمع عمومي سوم و دلايل مخدوشيت انتخابات آن و عملكرد شوراي مركزي گذشته در جهت تفاهم و حفظ تفاهم و حفظ خانه احزاب و حقوق تشكل هاي عضو را براي اعضا ارسال كرده است.

مجمع عمومي خانه احزاب ايران در حالي توسط اعضاي شوراي مركزي دوره دوم اين خانه برگزار مي شود كه اعضاي شوراي مركزي جديد نيز، مدتي پيش اعلام كردند مجمع عمومي فوق العاده اي را در ارديبهشت ماه جاري براي بررسي انتخابات شوراي مركزي سومين دوره اين خانه برگزار مي كنند، اما اين نشست از سوي اعضاي شوراي مركزي دوره گذشته تحريم شده است.