حزب اعتماد ملي در انتخابات شوراي شهر در تمامي استان ها كانديدا خواهد داشت / با احزاب و گروه هاي سياسي چپ و راست ائتلاف نخواهيم كرد

اسماعيل گرامي مقدم در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با بيان اين مطلب اظهار داشت: شركت در دو انتخابات شوراي شهر و مجلس خبرگان از برنامه هاي اصلي حزب اعتماد ملي است و تلاش مي كنيم در انتخابات شوراي شهر در تمامي استانهاي كشور كانديدا داشته باشيم.

اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سئوال كه آيا حزب متبوعش با ديگر احزاب و گروههاي سياسي در خصوص انتخابات ائتلاف خواهد كرد، گفت: حزب اعتماد ملي به هيچ وجه با ديگر احزاب و گروههاي سياسي چپ يا راست ائتلاف نخواهد كرد.

گرامي مقدم افزود: حزب اعتماد ملي قصد دارد با عملياتي كردن برنامه هاي خود به اهدافش نزديكتر شود.

سخنگوي حزب اعتماد ملي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه حزب اعتماد ملي در انتخابات مجلس خبرگان چگونه عمل خواهد كرد، اظهار داشت: حزب اعتماد ملي با تمام وجود در انتخابات شركت خواهد كرد و منتظراست تا تركيب كانديداها مشخص شود آنگاه به طور رسمي از كانديداي مورد نظر خود اعلام حمايت كنيم.

وي فعال كردن دفاتر اين حزب و افتتاح برخي از اين دفاتر توسط مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي را از ديگر برنامه هاي مهم حزب اعتماد ملي در سال جديد عنوان كرد.