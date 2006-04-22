پرداخت بيمه بيكاري به نابينايان بالاي 40 سال سن فاقد شغل

معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با اقدامات به عمل آمده به اعتراض نابينايان در حد توان و امكانات مالي بهزيستي رسيدگي مي شود و همچنين به منظور فراهم كردن زمينه هاي اشتغال بيشتر و رفع مشكلات نابينايان ، با همكاري انجمن اسلامي نابينايان ، مركز ابابصير كه مركز حرفه اي آموزشي و توليدي نابينايان است ، به انجمن واگذار خواهد شد تا با استخدام تعداد بيشتري از نابينايان ، فعال تر از گذشته باشد.

كاظم نظم ده گفت: همچنين تشكيل كميته پيگيري اجرايي شدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ، تامين هزينه مستمري ، اياب و ذهاب ، وسايل كمك توانبخشي ، هزينه معلولان ضايعه نخاعي ، آموزش معلولان و..از جمله اقداماتي است كه سازمان در جهت رفع مشكلات معلولان انجام داده است .

وي افزود: رفع مشكلات اشتغال ، مسكن و... معلولان و اجرايي شدن قانون حمايت از حقوق اين افراد ، تنها وظيفه بهزيستي نيست و اين امر نيازمند همكاري مشاركت و تغيير نگرش مسئولان دستگاههاي اجرايي و همچنين افزايش اعتبارات است .

نظم ده گفت: به منظور اجرايي شدن قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ، سازمان بهزيستي 540 ميليارد تومان بودجه پيشنهاد كرده بود كه تنها 67 ميليارد تومان آن به تصويب مجلس رسيد.

وي افزود: هم اكنون 34 هزار و 784 نابينا تحت پوشش بهزيستي هستند كه از خدمات مختلف سازمان بهره مند مي شوند.



