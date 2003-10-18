هشتمين نشست شوراي اجرايي اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام در تهران

اين اجلاس با حضور دكتر پزشكيان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، جمعي از سفرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزارت امورخارجه، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، روساي دانشگاههاي دولتي ودانشگاه آزاد اسلامي ، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و جمعي از مسوولين كشوري و روساي 15 دانشگاه خارجي افتتاح شده بود .

دراين نشست موضوعات سازماني از جمله تبادل استاد ودانشجو، بورسهاي اهدايي دانشگاههاي عضو، مربوط به سالهاي 2004 تا 2006 (137 بورس) مورد تاييد اعضا قرار گرفت و با عضويت 12 دانشگاه موافقت بعمل آمد كه از بين آنها 4 دانشگاه تربيت معلم، بوعلي سيناي همدان، علامه طباطبايي و علوم وتحقيقات وكشاورزي گرگان متعلق به جمهوري اسلامي ايران مي باشند.

همچنين پروژه دانشگاه مجازي كه از سوي دانشگاه آزاد اسلامي طراحي ، تدوين وارايه شد با استقبال تمامي اعضا به تصويب رسيد.

همچنين پيش نويس طرح علمي بودجه سالهاي 2004 تا 2006 مطرح و پس از بحث وبررسي به تصويب رسيد. از ديگر كارهاي انجام شده دراين اجلاس راه اندازي سايت اينترنتي اتحاديه دانشگاههاي جهان اسلام توسط دانشگاه آزاد اسلامي بود همچنين مقرر شد اجلاس نهم شوراي اجرايي درماه مارس 2004 درامارات برگزار شد. گفتني است كليه اعضاي شوراي اجرايي با آيت الله هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز ديدار كردند.