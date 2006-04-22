ارائه تسهيلات ويژه به ايرانيان احتمال رسوب دانشجويان ايراني در كانادا را افزايش مي دهد / فقدان سيستم آموزشي قوي در ايران دانشجويان را به خروج وادار مي كند

محمود زارع پور در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: موارد ديگري چون حضور دانشمندان بسيار توانمند در دانشگاه هاي خارج از ايران (بسياري از اعضاي دانشگاهي دانشگاه هاي ايران در هيچ يك از زمينه هاي تحقيقاتي پيشرفته و سطح بالا فعاليت ندارند)، آزادي هاي بيشتر علمي و تحقيقاتي، قائل شدن ارزش بيشتر براي فارغ التحصيلان خارجي در ايران، امكان يادگيري زبان انگليسي و فرانسه به نحوي ساده تر و غرب زدگي از ديگر دلايل عدم بازگشت ايرانيان مقيم كانادا به وطن پس از پايان تحصيلاتشان است.

وي افزود: دستيابي به فرصت هاي بالاي شغلي در خارج از ايران، عدم رعايت مسائل مرتبط با بهداشت و سلامت در ايران از جمله تردد بدون كنترل بيماران مبتلا به امراض مسري چون سل ، وجود مواردي از جمله معضل آلودگي هوا و ترافيك در تهران و شهرهاي بزرگ ايران و فقدان سيستم قوي آموزشي در ايران از ديگر عواملي است كه دانشجويان را از بازگشت به وطن باز مي دارد.

استاديار آمار دانشگاه اوتاوا گفت: برآوردن نيازهاي مالي، ايجاد زمينه شغلي مناسب با شان دانشجويان و احترام و پرستيژ بيشتر براي دانشجويان ايراني كوشا در دانشگاه اوتاواي كانادا نسبت به ديگر هم رده هاي خود از جمله تسهيلات در نظر گرفته شده از سوي اين دانشگاه براي اين دانشجويان ايراني است.

وي در خصوص تسهيلات در نظر گرفته شده براي دانشجويان ايراني براي جذب در بازار كار گفت: كيفيت بالاي آموزشي همواره در محافل خصوصي و دولتي مورد توجه قرار مي گيرد. اما اين بدان معنا نيست كه همواره آن دسته از افرادي كه به مشاغل خوب گمارده مي شوند، استحقاق آن را داشته باشند. وي مسئله جهاني سازي را يكي از عوامل موثر در اين مقوله برشمرد.



زارع پور خاطر نشان كرد: دانشجويان ايراني الاصل بسياري به همراه خانواده خود دركانادا زندگي مي كنند كه دوره تحصيلات دبيرستاني خود را در اين كشور سپري كرده اند. صرف نظر از اين افراد، تعداد دانشجويان ايراني در كانادا چندان چشمگير نيست. به طوري كه در حدود 60 تا 150 دانشجوي فارغ التحصيل شده در كانادا زندگي مي كنند كه يا از طريق دولت ايران حمايت مي شوند و يا با استفاده از بورس تحصيلي دانشگاه هاي كانادا به اين كشور راه يافته اند.

وي اصلي ترين دليل اعطاي بورسيه تحصيلي به دانشجويان را حمايت دولت كانادا از محققان در تمامي زمينه هاي تحقيقاتي عنوان كرد.

اين استاد ايراني مقيم كاناد اضافه كرد: اين دانشجويان مي توانند از كشورهاي چون كانادا، آمريكا، انگليس و ايران انتخاب شوند. دانشجويان پس از پايان تحصيلاتشان به تناسب فاكتورهايي چون موارد خانوادگي يا پيشينه قومي و نژادي خود درخصوص تعيين مكان زندگي خود تصميم مي گيرند. همچنين مسائل مالي نيز نقش بسيار مهمي در اين زمينه ايفا مي كند.