تشكيل كميته هاي پنج گانه براي سفر رئيس جمهور به استان زنجان

محمد مهدي اعلايي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" در زنجان، اظهار داشت: اين كميته ها شامل كميته هاي كميته امنيتي و انتظامي ، كميته مراسم و تشريفات ، كميته اطلاع رساني و تبليغات، كميته پشتيباني، كميته ارتباطات، مردمي و رسيدگي به نامه ها است كه جهت ساماندهي و استقبال با شكوه رئيس جمهوري طراحي شده است.

وي افزود:هنوز زمان دقيق سفر رئيس جمهور به استان زنجان مشخص شده در صورت مشخص شدن زمان سفر از طريق اين كميته نسبت به اطلاع رساني به مردم استان خواهد اقدام شد.

اعلايي كه رياست كميته اطلاع رساني و تبليغات سفر رياست جمهوري به استان زنجان را عهده دار است، با تاكيد بر اينكه در صورت تحقق سفر رئيس جمهوري به استان، اين سفر مقارن با سفر وي در زمان تبليغات رياست جمهوري در سال گذشته خواهد بود، تصريح كرد: بدون شك سفر رياست جمهوري به استان نقطه عطفي در تاريخ استان خواهد بود و حضوري بي نظير از مردم هميشه در صحنه و عدالتخواه استان شاهد خواهيم بود.

مشاور استاندار زنجان همچنين از تشكيل ستادهاي خودجوش مردمي جهت استقبال از رئيس جمهوري خبر داد و گفت: با توجه به اخبار رسيده از شهرستانهاي استان پيش بيني مي شود در سفر رئيس جمهوري شاهد استقبال با شكوهي باشيم.