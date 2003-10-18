وجود ذخاير غني نفت و گاز در ايران تضمين كننده افزايش ظرفيت ايران براي رسيدن به حداكثر درآمد نفتي است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، مشاورعالي وزير نفت و نماينده ايران در هيات عامل اوپك عصر امروز در همايش حداكثر سازي درآمد نفتي ايران با بيان اين مطلب تصريح كرد: مصرف داخلي ايران نيز يكي ديگر از عوامل تضمين كننده صادرات نفت ايران است.

حسين كاظم پور اردبيلي افزود: با ادامه سياست جايگزيني گاز به جاي فرآوردهاي نفتي كنترل تقاضاي داخلي موثرتر بوده و آن را تحت مديريت در آورده است.

وي خاطر نشان كرد: با اين وضع اين امكان براي ايران وجود دارد كه سهم خود را در بازار نفت افزايش دهد كه اين مهم بستگي به سياستهاي اوپك در خصوص قيمت نفت دارد.

مشاور عالي وزير نفت در باره راهكارهاي حداكثر سازي درآمد نفتي ايران گفت: علاوه بر ظرفيت سازي بيشتر بايد براي كسب سهم بيشتر از بازار نفت از طريق جذب سهم بيشتر اوپك تلاش كنيم.

وي افزود: كنترل بيشتر تقاضاي داخلي از طريق جايگزيني گاز و افزايش همكاري با سازمان كشورهاي مصرف كننده انرژي نيز مي تواند به حداكثر سازي درآمد نفت ايران منجر شود.

وي گفت: براساس پيش بيني اوپك تقاضاي سالانه نفت جهان 7/1 درصد است كه پيش بيني مي شود اين رقم تا سال 2010 به بيش از

107 ميليون بشكه افزايش يابد.

كاظم پور اردبيلي همچنين از افزايش توليد نفت خليج فارش خبر داد و گفت: تا سال 2010 ميزان توليد نفت اين منطقه به 1/9 ميليون بشكه در روز و درياي خزر نيز به 1/3 ميليون بشكه در روز افزايش مي يابد.

وي با اشاره به اينكه ايران ، عراق و عربستان نيمي از ذخاير تثبيت شده نفت جهان را دارا هستند افزود: ايران با اكتشافات جديد و افزايش ضريب بازيافت از ميادين توانست ذخاير اثبات شده خود را به 130 ميليارد بشكه افزايش دهد كه 12 درصد منابع نفتي جهان و 15 درصد اوپك است.