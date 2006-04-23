ساخت فاز اول نمايشگاه كتاب شهر آفتاب آغاز شد

مهنوش معتمدي آذر با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر افزود : با پيش بيني هايي كه صورت گرفته تا زمان افتتاح نمايشگاه دائمي كتاب تهران در محل شهر آفتاب ، مسيرهاي تردد مردم به اين نمايشگاه راه اندازي خواهد شد و ما همچنين طرحي براي امتداد يافتن مترو به اين منطقه را هم در دست بررسي داريم.

مهنوش معتمدي آذر در ادامه گفت : تا آن زمان مردم مي تواند با وسايل نقليه اي كه مسير انتهايي مترو را به نمايشگاه كتاب تهران متصل مي كند به اين مكان مراجعه كنند.

وي در ادامه افزود : در طرح ساخت نمايشگاه دائمي كتاب تهران مسائل كلاني مد نظر بوده است كه در ابتداي تاسيس آن شايد خيلي به چشم نيايد و اين كلان نگري ها در بررسي هاي كارشناسان ساخت اين مكان مورد توجه بوده تا به طور دائمي اين مكان جوابگوي برگزاري نمايشگاه كتاب تهران باشد و برخي مشكلاتي كه در ابتداي راه اندازي اين نمايشگاه نمود خواهد داشت در مدت زمان كوتاهي رفع خواهد شد.

عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهر گفت : نمايشگاه دائمي كتاب تهران با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري تهران ساخته مي شود و طرح هاي آن توسط بهترين كارشناسان به اجرا در خواهد آمد .

وي با اشاره به نمايشگاه كتاب در شهرهاي بزرگ جهان مانند لندن گفت : در شهري مثل لندن با جمعيت 15 ميليون نفر وقتي نمايشگاه كتاب برگزار مي شود تمام ابزارهاي خدمات شهري مانند مترو و قطارهاي زير زميني ، خطوط اتوبوس راني ، تراموا و ديگر امكانات در خدمت برگزاري نمايشگاه قرار مي گيرد و در ايام برگزاري اين نمايشگاه مشكلي براي شهر به وجود نمي آيد.

مهنوش معتمدي در ادامه با اشاره به نمايشگاه كتاب شهر فرانكفورت ، افزود : چنين نمايشگاه هايي كه سابقه چندين و چند ساله دارند از تمام ظرفيت هاي شهري براي سهولت استفاده مردم از اين نمايشگاه ها استفاده مي كنند ، در صورتي كه امكانات شهري تهران با هيچ كدام از اين شهرها قابل مقايسه نيست .

وي با اشاره به نمايشگاه دائمي كتاب تهران در شهر آفتاب افزود : ممكن است به نظر برسد كه اين نمايشگاه در محلي دور از تهران ايجاد شده است اما با راه اندازي آن مردم به راحتي مي توانند از طريق خطوط اتوبوس و قطار شهري به آنجا تردد كنند و از همه مهمتر مشكلي براي شهر به وجود نخواهد آمد.