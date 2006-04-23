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۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۷:۵۹

ساخت فاز اول نمايشگاه كتاب شهر آفتاب آغاز شد

ساخت فاز اول نمايشگاه كتاب شهر آفتاب آغاز شد

فاز صفر نمايشگاه كتاب شهر آفتاب با بيش از 10 ماه كار به پايان رسيده و ساخت فاز اول اين نمايشگاه آغاز شده است .

مهنوش معتمدي آذر با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر  افزود : با پيش بيني هايي كه صورت گرفته تا زمان افتتاح نمايشگاه دائمي كتاب تهران در محل شهر آفتاب ، مسيرهاي تردد مردم به اين نمايشگاه راه اندازي خواهد شد و ما همچنين طرحي براي امتداد يافتن مترو به اين منطقه را هم در دست بررسي داريم.

مهنوش معتمدي آذر در ادامه گفت : تا آن زمان مردم مي تواند با وسايل نقليه اي كه مسير انتهايي مترو را به نمايشگاه كتاب تهران متصل مي كند به اين مكان مراجعه كنند.

وي در ادامه افزود : در طرح ساخت نمايشگاه دائمي كتاب تهران مسائل كلاني مد نظر بوده است كه در ابتداي تاسيس آن شايد خيلي به چشم نيايد و اين كلان نگري ها در بررسي هاي كارشناسان ساخت اين مكان مورد توجه بوده تا به طور دائمي اين مكان جوابگوي برگزاري نمايشگاه كتاب تهران باشد و برخي مشكلاتي كه در ابتداي راه اندازي اين نمايشگاه نمود خواهد داشت در مدت زمان كوتاهي رفع خواهد شد.

عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهر گفت : نمايشگاه دائمي كتاب تهران با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري تهران  ساخته مي شود و طرح هاي آن توسط بهترين كارشناسان به اجرا در خواهد آمد .

وي با اشاره به نمايشگاه كتاب در شهرهاي بزرگ جهان مانند لندن گفت : در شهري مثل لندن با جمعيت 15 ميليون نفر وقتي نمايشگاه كتاب برگزار مي شود تمام ابزارهاي خدمات شهري مانند مترو و قطارهاي زير زميني ، خطوط اتوبوس راني ، تراموا و ديگر امكانات در خدمت برگزاري نمايشگاه قرار مي گيرد و در ايام برگزاري اين نمايشگاه مشكلي براي شهر به وجود نمي آيد.

مهنوش معتمدي در ادامه با اشاره به نمايشگاه كتاب شهر فرانكفورت ، افزود : چنين نمايشگاه هايي كه سابقه چندين و چند ساله دارند از تمام ظرفيت هاي شهري براي سهولت استفاده مردم از اين نمايشگاه ها استفاده مي كنند ،  در صورتي كه امكانات شهري تهران با هيچ كدام از اين شهرها قابل مقايسه نيست .

وي با اشاره به نمايشگاه دائمي كتاب تهران در شهر آفتاب افزود : ممكن است به نظر برسد كه اين نمايشگاه در محلي دور از تهران ايجاد شده است اما با راه اندازي آن مردم به راحتي مي توانند از طريق خطوط اتوبوس و قطار شهري به آنجا تردد كنند و از همه مهمتر مشكلي براي شهر به وجود نخواهد آمد.
کد مطلب 315529

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