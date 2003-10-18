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۲۶ مهر ۱۳۸۲، ۱۷:۴۰

برنامه هاي ورزشي وزارت علوم در هفته تربيت بدني اعلام شد

اداره كل تربيت بدني وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري هفته تربيت بدني را برگزاري برنامه هاي كلان ورزشي گرامي مي دارد.

به گزارش خبرنگار " مهر " مسابقات ششمين المپياد ورزشي درون دانشگاهي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي سراسر كشور با حضور بيش از 90 هزار دانشجوي دختر و پسر به مناسبت هفته تربيت بدني افتتاح مي شود.
بنا براين گزارش در هفته جاري از سوي مديران دانشگاهها از زحمات مديران برتر ورزش دانشگاههاي كشور و ورزشكاراني كه در طول سال تحصيلي گذشته افتخار آفريني كرده اند نيز تجليل و قدرداني خواهد شد.
گفتني است در طي اين هفته از ايستگاههاي تندرستي برخي دانشگاهها كه مراحل ساخت خود را پشت سر گذاشته اند بهره برداري به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 31553

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