برنامه هاي ورزشي وزارت علوم در هفته تربيت بدني اعلام شد

به گزارش خبرنگار " مهر " مسابقات ششمين المپياد ورزشي درون دانشگاهي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي سراسر كشور با حضور بيش از 90 هزار دانشجوي دختر و پسر به مناسبت هفته تربيت بدني افتتاح مي شود.

بنا براين گزارش در هفته جاري از سوي مديران دانشگاهها از زحمات مديران برتر ورزش دانشگاههاي كشور و ورزشكاراني كه در طول سال تحصيلي گذشته افتخار آفريني كرده اند نيز تجليل و قدرداني خواهد شد.

گفتني است در طي اين هفته از ايستگاههاي تندرستي برخي دانشگاهها كه مراحل ساخت خود را پشت سر گذاشته اند بهره برداري به عمل خواهد آمد.