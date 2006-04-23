به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز، "كاظم وزيري هامانه" كه در مجمع بين‌المللي انرژي در دوحه قطر به سرمي‌برد، گفت كه ايران به خاطر بحث هسته اي صادرات نفت خود را قطع نخواهد كرد.

وي گفت : ما شديداً بر اين باوريم كه دليلي براي تحريم ها وجود ندارد و در هر موردي ما صادرات نفت خود را قطع نخواهيم كرد.

وزيري هامانه همچنين خاطر نشان كرد كه ايران طي 8 سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران هرگز صادرات نفت خود را متوقف نكرد.

وزير نفت ايران همچنين با اشاره به تعهد ايران به تامين نيازهاي خريدارانش اعلام كرد كه به صادرات خود به اين كشورها در اروپا و شرق دور ادامه خواهد داد.

افزون بر اين،‌ وزراي خارجه ايران و پاكستان اعلام كردند كه دهلي نو، اسلام آباد و تهران به امضاي توافق براي صادرت گاز ايران به هند نزديك شده‌اند.

"امان الله خان جدون" وزير نفت پاكستان كه پس از ديدار با همتايان هندي و ايراني خود در قطر با رويترز گفتگو مي كرد اعلام داشت كه تنها مسائل باقيمانده، مسائل فني و تكنيكي هستند كه بايد حل و فصل شوند.

در همين رابطه وزير نفت كشورمان نيز اعلام كرد كه وي با همتاي هندي و پاكستاني خود به تفاهمي دست يافته است و از مخالفت آمريكا در خصوص اين طرح نگراني ندارد.

وي ضمن مفيد توصيف كردن اين تفاهم گفت كه آنها مايل به اين كار هستند و ايران نيز در اين زمينه آمادگي دارد.

هامانه همچنين درباره زمان امضاي توافق اظهار داشت: "اميدوارم زماني كه ديدار وزراء در ماه ژوئن در تهران صورت مي گيرد اين اقدام عملي شود". اين در حالي است كه "مورلي دئورا" وزير نفت هند از اظهار نظر در اين باره خود داري كرد.

اين خط لوله كه قرار است گاز ايران را از حوزه‌هاي گازي جنوب كشور از طريق پاكستان به هند منتقل كند مورد مخالفت آمريكا قرار گرفته است.

واشنگتن مخالفت علني خود با اين پروژه به اسلام آباد و دهلي نو اعلام كرده است اما هند نيز با اشاره به نيازهايش به انرژي و تامين آن از منابع گوناگون و متنوع تمايل خود را براي ادامه اين پروژه 7 ميليارد دلاري اعلام كرده است ، پروژه‌اي كه روزانه 150 ميليون مترمكعب گاز را براي مدت 25 سال به هند منتقل خواهد كرد.