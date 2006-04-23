كارت هوشمند دردي از بيماران خاص درمان نكرد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، پيش از اجراي اين طرح از سوي مسئولان سازمان عنوان شده بود كه بيمه شدگان مي تواند هنگام بروز بيماري با ارايه اين كارت به پزشكان و يا موسسات و مراكز درماني طرف قرار داد، خدمات درماني مورد نياز خود را براحتي و در كوتاهترين زمان ممكن دريافت كنند اما گله مندي بيماران داراي كارت هوشمند از ارائه خدمات اين كارت برخلاف وعده و وعيد هاي مسئولان است .

رئيس انجمن حمايت از بيماران كليوي استان زنجان ضمن گلايه از خدمات كارت هوشمندعنوان كرده كارت هاي هوشمند نتوانسته در تقليل هزينه هاي درمان و داروي بيماران و به خصوص بيماران كليوي موثر عمل كند و همچنان اين قشر در دريافت خدمات با مشكلات عديده اي مواجه هستند.

محمدرضا طهماسبي مي افزايد: متاسفانه دريافت اين كارت هيچ تاثيري در تقليل هزينه هاي درمان و داروي بيماران نداشته و همچنان طبق روال گذشته ، با هزينه بالا داروهاي خود را خريداري مي كنند همچنين بيماراني كه تحت پوشش تامين اجتماعي قرار دارند ، كمترين هزينه درماني را پرداخت مي نمايند و اين در حالي است كه اكثر بيماران خاص تحت پوشش سازمان بيمه خدمات درماني هستند .

بر اساس گفته مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني ، آمار سازمان خدمات درماني در زمان ثبت نام براي ارائه كارت هوشمند از 27 هزار نفر به 17 هزار كاهش يافته كه در حال حاضر تمامي اين افراد كارت خود را دريافت كرده اند.

همچنين بيماران ام اس نيز با تصويب مجلس شوراي اسلامي ، جزء بيماران خاص قرار گرفته اند كه از ابتداي سال آينده كارت هوشمند خود را دريافت خواهند كرد.

گرچه در حال حاضر نيز خبري از ارائه كارت به بيماران ام اس نيست اما با توجه به اينكه تاكنون تاثير چنداني در نحوه خدمات رساني به اين بيماران مشاهده نشده ، بنابراين اين كارت نيز دردي از هزاران مشكل بيماران ام اس دوا نخواهد كرد.

مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني تاكيد كرده سازمانهاي بيمه گر بايد با توجه به بحث دولت الكترونيك و وجود تكنولوژي هاي ICT به سوي استانداردهاي درمان حركت نموده و كيفيت درمان را در جامعه از طريق كارت هوشمند افزايش دهند و اين در حالي است كه اين كارت تنها منجر به ثبت سابقه بيماري بيمه شدگان ، ثبت اطلاعات حياتي افراد وكنترل و محاسبه ميزان كاركرد پزشكان شده و تاثير مهمي ديگري را به دنبال نداشته است .

همچنين مديركل بيمه گري و درآمد سازمان بيمه خدمات درماني نيز عنوان كرده ، تحت پوشش قرار دادن بيماران خاص از طريق كارت هوشمند با توجه به حائز اهميت بودن بحث ساماندهي بيماران خاص سراسر كشور و همچنين در جهت بهينه سازي هزينه هاي درماني اين قبيل از بيماران صورت گرفته است كه به نظر مي رسد كه با توجه به اينكه تاثيري در كاهش هزينه هاي اين بيماران مشاهده نشده اين گفته را نيز بايد از شعارهاي هميشگي و تكراري مسئولان دانست.

دكتر محمد باقر هوشنگي ، يكي از راههاي تسهيل دسترسي بيماران خاص به دارو را ، ارائه كارت هوشمند عنوان و تصريح كرده است كه بيماران خاص با در اختيار داشتن كارت هوشمند مشكلي در تهيه دارو نخواهند داشت .

گرچه ثبت سابقه بيماري بيمه شدگان و ثبت اطلاعات حياتي بيماران خاص حائز اهميت است اما آنچه مسلم است صرف هزينه كلان براي طرحي كه نتوانسته از مشكلات درماني بيماران خاص بكاهد ، فقط هدر دادن اعتبارات كلان كشور خواهد بود.