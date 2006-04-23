بوش و اولمرت در مورد موضوع ايران با يكديگر ديدار مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نشريه المنار، منابع آگاه اعلام كردند دولت آمريكا به ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي ابلاغ كرد تا هرچه سريعتر طرح ترسيم مرزها و عقب نشيني يكجانبه را از كرانه باختري در خلال 16 ماه به اجرا درآيد تا در نتيجه آن اسرائيل در آينده با مقامات جديد آمريكايي پس از به پايان رسيدن دوره رياست جمهوري جرج بوش با مشكل مواجه نشود.

اين منابع اعلام كردند دو تيم از كارشناسان امنيتي آمريكايي و اسرائيلي براي بررسي دو مسئله مذكور درحال انجام رايزني هاي فوق محرمانه در پايگاه نظامي آمريكايي در يكي از كشورهاي خاورميانه هستند.

اين نشريه چاپ بيت المقدس با اعلام اين خبر افزود بوش و اولمرت در نيمه ماه آتي قرار است با يكديگر ديدار كنند به طوري كه در اين ديدار بررسي ترسيم مرزها و عقب نشيني يكجانبه از كرانه باختري در دستور كار اين دو تن قرار دارد.

موضوع ايران نيز از ديگر محورهاي مذاكرات بوش و اولمرت خواهد بود.

ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي پيش از اين اعلام كرده بود كه تا سال 2010 به طور يكجانبه مرزهاي سرزمين هاي اشغالي تحت كنترل اين رژيم را مشخص خواهد كرد.