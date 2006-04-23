ايجاد 50 هزار فضاي پارك جديد در تهران طي سال جاري / توسعه طرح پاركبان با اولويت حريم مجتمع هاي تجاري

مهندس سيد جعفر هاشمي تشكري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، ايجاد نظم و كنترل توقف هاي حاشيه اي در معابر شهر تهران را مهمترين هدف اجراي طرح پاركبان دانست و تصريح كرد: هسته مركزي شهر تهران و حريم مجتمع هاي تجاري از اولويت هاي سال جاري در طرح پاركبان است.

وي با تاكيد بر اينكه پاركبان‌ها علاوه بر ايجاد نظم در محل توقف پاركهاي حاشيه‌اي از تخلفاتي مانند پارك دوبل و 3 رديف خودروها ممانعت به عمل مي‌ آورند ، تصريح كرد : در سال جاري نيز پاركبان ها آموزش هاي لازم را زير نظر پليس راهنمايي و رانندگي ديده و با استقرار در محل هاي مورد نظر انضباط ترافيكي را در محدوده خود ايجاد خواهند كرد .