فلسفه اسلامي نتوانسته تعاملي جدي با منطق جديد برقرار كند

دكتر سيد حسن حسيني، استاد فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري "مهر" در پاسخ به اين پرسش كه آيا فلسفه اسلامي قابليت اين را كه به پرسشهاي جدي جامعه ما پاسخ گويد دارد يا خير گفت : مهمترين نكته اي كه به نظر مي رسد فلسفه اسلامي در دوران جديد با آن مواجه است بحث تعامل فلسفه اسلامي با منطق جديد است.

وي افزود: به نظر مي رسد كه فلسفه اسلامي در تعامل با منطق جديد بسيار تهي و دست خالي است و نتوانسته از روشهاي منطق جديد استفاده بهينه ببرد و همچنان بر همان روشهاي گذشته منطق قديم و ارسطويي باقي مانده است.

دكتر حسيني تأكيد كرد: روشهاي منطق جديد بسيار مي توانند در استنباط و استنتاج مفاهيم و گزاره هاي فلسفي نقش جدي ايفا كنند.

استاد فلسفه دانشگاه صنعتي شريف اظهار داشت : فلسفه اسلامي پس از تحولات دوران روشنگري نتوانسته نيازهاي فرهنگي و اجتماعي بشر را تأمين و خود را با آن تطبيق نمايد.

دكتر حسيني با اشاره به اين نكته كه اكنون در غرب حتي صحبت از فلسفه براي كودكان مي شود و اين نشان دهنده اين است كه فلسفه تا چه اندازه توانسته خود را در بطن جامعه قرار دهد گفت : متأسفانه فلسفه اسلامي در مرحله انتزاعي باقي مانده و چندان به جامعه و نيازها و مسائل آن توجهي ندارد.

وي همچنين تأكيد كرد: فلسفه اسلامي ناخودآگاه و يا آگاهانه دچار قداستي شده كه آن را از مرحله نقد جدي خارج كرده است. فلسفه اسلامي همچنين با عرفان دين نيز بسيار آميخته شده و بيشتر براي تبيين ايمان به كار مي رود و اين نگرش در مقابل هرگونه خلاقيت ايستادگي مي كند.

دكتر حسيني در ادامه افزود: در تاريخ فلسفه غرب بخصوص پس از كانت تعامل جدي ميان فلسفه و ديگر حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي و سياسي در جامعه غرب به وجود آمده و حتي ما شاهد فلسفه هاي مضاف جديدي در غرب هستيم اما فلسفه اسلامي متأسفانه بر همان روش و سياق گذشته حركت مي كند و بر همان سه پايه فلسفي كلان قرار دارد.