مذاكره با آمريكا نه به بار است و نه به دار/ يك ثانيه هم از حق خودمان صرف نظر نمي كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه صبح امروز در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران با اشاره به مباحث مطرح شده درباره احتمال تعليق مجدد فعاليتهاي هسته اي ايران گفت: مسائل مطرح شده در اين زمينه مسائلي رسانه اي و تبليغاتي است چرا كه تصميم ايران درباره فعاليت هاي هسته اي غير قابل بازگشت است و با اروپايي ها نيز مفصل در اين رابطه صحبت كرده ايم.

وي با اشاره به اينكه البرادعي هرگز اشاره اي به انحراف فعاليت هاي هسته اي ايران نداشته است افزود: بر خلاف اين نظر البرادعي در روزها و هفته هاي پيشين كشورهاي قدرتمند به دنبال اعمال فشار و سياسي كردن پرونده هسته اي ايران هستند.

آصفي تصريح كرد: فعاليت هاي ما در خصوص تحقيقات هسته اي غير قابل برگشت است و علاقه داريم كه اين موضوع از دل گفتگو به نتيجه برسد ولي آمريكا به دنبال آن است كه اين حركت ايران را با مشكل مواجه سازد؛ در عين حال ما آماده هر گونه نظارت آژانس بر فعاليت هاي هسته اي ايران هستيم كه حقوق ما به رسميت شناخته شود.

سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي درباره اظهار نظر غربيها در موضوع گزارش آينده البرادعي كه مدعي هستند منفي خواهد بود، اظهار داشت: اين اظهار نظر غربي ها نشان دهنده فشار شديد آنان بر البرادعي است چرا كه هيچ يك از اظهارات البرادعي نشان دهنده انحراف فعاليت هاي هسته اي ايران نبوده است.

وي در مورد سفر هاينونن افزود: وي هر زمان كه بخواهد مي تواند به ايران بيايد و ما نيز آماده همكاري هستيم اما زمان سفر وي هنوز قطعي نشده است.

آصفي درباره طرحي كه ايران در مسئله هسته اي به روسيه برده و همچنين طرح روسيه گفت: طرح روسيه هنوز روي ميز است و بايد بسترهاي آن فراهم شود كه گروهي از شوراي عالي امنيت ملي و وزارت خارجه در زمان برگزاري اجلاس 1 + 5 به اروپا رفتند و مذاكراتي نيز صورت گرفت در عين حال كه همه طرح هاي ارائه شده را مورد بررسي قرار خواهيم داد اما هيچ طرحي نبايد ايران را از حقوق مشروعش محروم كند.

آصفي با اشاره به فشارهاي فراوان آمريكا براي غير صلح آميز جلوه دادن فعاليت هاي هسته اي ايران افزود: حتي برخي صحبت هاي آمريكايي ها مورد نقد كشورهاي اروپايي نيز قرار گرفته و آنرا تقبيح كرده اند و آمريكا بايد با ادبيات متمدن جامعه بين المللي صحبت كند.

وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا ايران تاكنون از دستگاههاي P2 استفاده كرده يا نه، تصريح كرد: ايران تاكنون از اين دستگاه استفاده نكرده و فقط از دستگاه P1 استفاده شده و به اطلاع آژانس نيز رسيده است اما در عين حال كشورها در چارچوب قوانين حق دارند كه از دستگاه P2 استفاده كنند.

آصفي تاكيد كرد: هرگز در مسير فناوري صلح آميز هسته اي حتي يك ساعت، يك دقيقه يا يك ثانيه از حق خودمان صرف نظر نمي كنيم.

سخنگوي وزارت امور خارجه در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره كارت اقامت موقت نهاونديان معاون اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي در آمريكا گفت: آمريكاييها از اين موضوع سوء استفاده كردند و بحث اقامت را با بحث شهروندي به هم آميختند اما به هر حال آقاي نهاونديان ده روز است كه از سفر خصوصي تحقيقاتي خود به آمريكا بازگشته و در مدت اقامت نيز از كارت اقامت گذشته خود استفاده كرده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه بنابر پيگيري بحث تصرف غير قانوني باغ قلهك توسط انگليس ، اكنون بعد از دو ماه به چه نتيجه اي رسيده ايد، افزود: اين مسئله همچنان در حال بررسي است.

آصفي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد نظر شما درباره اظهارات تفرقه افكنانه يكي از مسئوولان ايراني كه در تضاد با مواضع هسته اي نظام بوده است چيست، افزود: آن چيزي كه لازم است ما پيگيري كنيم سياست هاي اجماعي نظام مي باشد كه مورد تاييد رهبري قرار گرفته و در روزهاي اخير در مسئله هسته اي نيز همه مسئولان تاكيد دارند كه اين مسئله با پيروي از سياست هاي اجماعي دنبال گردد اما در عين حال اظهار نظر افراد آزاد است و نبايد به برخي حرفها زياد توجه داشت.

خبرنگاري پرسيد كه گفته مي شود انتصابات برخي سفرا بر اساس ملاك هاي غير علمي و رابطه هاي دوستانه بوده است كه سخنگوي وزارت خارجه گفت: نمي توانم اين مسئله را تاييد كنم چون جمعي در رابطه با تعيين سفرا تصميم گيري مي نمايند و افراد تعيين شده نيز به تاييد رئيس جمهور مي رسند.

سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به خبرنگاري درباره آخرين خبرها از بحث مذاكره ايران و آمريكا افزود: هنوز هيچ چيز جديدي مشخص نشده و كار در جاي قبلي خود قرار دارد.

وي تصريح كرد : اين مذاكره هنوز نه به بار است و نه به دار و نبايد آن را بزرگ كنيد چون حتي مراحل مقدماتي خود را نيز طي نكرده است.

آصفي همچنين تاكيد صريح پاپ بر انجام مذاكره ايران و آمريكا را تاييد كننده نگرش اديان الهي بر حل و فصل مسائل با پرهيز از روشهاي نادرست دانست.

وي همچنين درباره سفر لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت: لاريجاني به كشورهاي عربي سفر كرده و در ادامه سفرها امروز نيز به بحرين مي رود و در ادامه رايزني ها به تركيه نيز خواهد رفت و عليرغم اينكه ايران و تركيه موافق اين سفر هستند اما تاريخ آن هنوز مشخص نشده است.

سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالي درباره پيشنهاد ترور احمدي نژاد از سوي يك روزنامه اسرائيلي به موساد گفت: طرح اين موضوع در يك روزنامه رسمي نشان دهنده ماهيت تروريستي اين رژيم است كه همه مرزهاي اخلاقي و سياسي را زير پا گذاشته اما متاسفانه چنين توصيه جنايتكارانه اي با بي تفاوتي كشورهاي اروپايي و آمريكايي و شوراي امنيت مواجه شد كه جامعه جهاني در اين رابطه بايد پاسخگو باشد.

آصفي درباره رزمايش آمريكا در خليج فارس كه قرار است در ماه " مي " برگزار شود افزود: حضور نيروهاي خارجي در منطقه مخل امنيت است و حضور آمريكاييها نيز نه تنها كمكي به امنيت منطقه نكرده بلكه امنيت را به خطر انداخته است.

وي در پاسخ به سوالي درباره پيشنهاد آمريكا براي تحريم تسليحاتي ايران از سوي روسيه تصريح كرد: به جز مواردي معدود، از ابتداي انقلاب ايران تحريم تسليحاتي بوده است و تمامي توفيقها در اين زمينه با تلاش و همت نيروهاي بومي به دست آمده است.

سخنگوي وزارت خارجه درباره انتصاب سفراي ايران در سه كشور اروپايي گفت: آقاي آخوندزاده كار خود را در آلمان آغاز كرده اما سفراي ايران در انگليس و فرانسه در حال طي كردن مراحل پذيرش هستند و بايد كشورهاي ميزبان پذيرش بدهند.

آصفي درباره عمليات اخير فلسطيني ها در تل اويو و اينكه صهيونيست ها آن را منتسب به ايران و سوريه دانسته اند اظهار داشت: رژيم صهيونيستي به دنبال مظلوم نمايي است چون هنوز دقيقا مشخص نيست كه چه كسي پشت آن جريان بوده است ولي در عين حال درباره كمك هاي بشر دوستانه به ملت و دولت فلسطيني معتقديم كه بايد تدابيري در نظر گرفته شود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره آخرين پيگيري ها براي رهايي چند ايراني ربوده شده در سيستان و بلوچستان توسط اشرار افزود: وزارت خارجه با وزارت كشور و اطلاعات در اين رابطه ارتباط نزديكي دارد و پيگيري اين مسئله وظيفه ارگان هاي امنيتي است و در عين حال ارگان هاي ذيربط با جديت در حال پيگيري براي رهايي چند ايراني ربوده شده در سيستان و بلوچستان توسط گروههاي تروريستي هستند.

سخنگوي وزارت امور خارجه در خصوص انتقال خط لوله گاز ايران به هند از طريق پاكستان گفت: رئيس جمهور در خصوص اين خط لوله با همتايان خود صحبت كرده و هند و پاكستان نيز اصرار دارند كه عمليات اين خط اجرايي شود و ما نيز براي تسريع در روند خط لوله گاز ايران به هند تاكيد داريم چون قطعا اين لوله به توسعه و رشد كشورهاي منطقه كمك خواهد كرد.

آصفي در پاسخ به سوالي درباره اظهارات دبير كل يكي از احزاب در مصاحبه با يك خبرنگار ترك اظهار داشت: خبرنگار ترك سوالهاي عجيب پرسيده و جوابهاي عجيب نيز گرفته است اما ما معتقديم كه ديدگاههاي ايران تنها از سوي مقامات رسمي اعلام مي شود و ملتهب كردن فضا در شان رسانه نيست.

سخنگوي وزارت امور خارجه در ابتداي سخنان خود تشكيل دولت دائمي عراق را گام مهمي در تحولات جديد اين كشور دانست و ابراز اميدواري كرد كه در استقرار امنيت و خروج نيروهاي خارجي موثر باشد.

وي همچنين از سفر عمر البشير رئيس جمهور سودان به ايران براي سفر سه روزه كه از فردا آغاز خواهد شد خبر داد و گفت: شش وزير و تعدادي از مسئولان اين كشور عمر البشير را همراهي مي كنند و وي ديدارهايي با مقام معظم رهبري، رئيس جمهور و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد داشت.