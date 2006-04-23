كتاب " ايران در چهار كهكشان ارتباطي " در كتابخانه ملي ايران رونمايي مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، " ايران در چهار كهكشان ارتباطي " تاليف دكتر مهدي محسنيان راد (نشر سروش) هفته آينده در محل كتابخانه ملي ايران رونمايي مي شود .

فريدالدين حداد عادل - دبير جشن هاي رونمايي كتاب سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران - ضمن اعلام اين خبر گفت : با توافق صورت گرفته با سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران مبني بر اجراي مراسم در اين محل ، به احتمال زياد رونمايي از كتاب دكتر محسنيان راد را پيش از آغاز بكار نمايشگاه كتاب تهران ، در يكي از روزهاي دهم يا يازدهم ارديبهشت به انجام خواهيم رساند.

گفتني است پيشتر، مراسم هاي رونمايي كتاب اين سازمان، در موزه امام علي (ع) و يا مكانهايي كه ناشران و نويسندگان انتخاب مي كردند برپا مي شد ولي اين باربرگزاركنندگان مراسم ، بنا به پيشنهاد علي اكبر اشعري رئيس كتابخانه ملي ايران ، آن را در ساختمان كتابخانه ملي برگزار مي كنند .

حداد عادل همچنين با اشاره به سخنان روز گذشته رئيس سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران ، مبني بر برگزاري مراسم كتاب سال از سوي اين سازمان اظهار داشت : هنوز در خصوص تعداد رشته هاي اين جايزه كه مابين هفت تا ده رشته خواهد بود مشغول بررسي و مذاكره هستيم اما آنچه قطعي شده است برگزاري كتاب سال سازمان فرهنگي و هنري شهرداري در سال 86 است كه انتخاب هاي خود را از آثار سال 85 صورت خواهد داد .