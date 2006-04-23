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۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۲۶

در سومين جشن بازيگر:

پنج بازيگر نمايش هاي سال 84 را داوري كردند

از سوي انجمن بازيگران خانه تئاتر، پنج بازيگر به داوري نمايش هاي سال1384 نشستند تا برگزيدگان خود را در سومين جشن بازيگر معرفي كنند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي خانه تئاتر، بهزاد فراهاني، گوهر خيرانديش، اصغر همت، مريم معترف و محمد ساربان داوراني بودند كه طي يكسال به تماشاي نمايش هاي منتخب نشستند و بهترين بازيگران را از ميان اين نمايش ها انتخاب كردند.

اين افراد تنها نمايش هايي را مورد ارزيابي قرار ميدادند كه هيات انتخاب متشكل از كاظم هژيرآزاد،علي بي غم، محمدعلي نوروش، خسرو احمدي و هوشمند هنركار آنان را از ميان نمايش هاي ديگر انتخاب كرده و مناسب داوري تشخيص داده بود.

لازم به ذكر است هيات داوران بزودي نامزدهاي دريافت جوايز بازيگري سال 84 را اعلام خواهد كرد و برگزيدگان در سومين جشن بازيگر، شنبه نهم اردبيهشت ماه درتالار اصلي مجموعه تئاتر شهر معرفي خواهند شد.

کد مطلب 315674

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