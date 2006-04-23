صدور 7200 كارت هوشمند براي رانندگان قمي

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدير سازمان حمل ونقل و پايانه‌هاي استان با بيان اين مطلب گفت: در سال گذشته 4 هزار و 600 كارت براي رانندگان، دو هزار و 300 كارت براي ناوگان باربري و 300 كارت براي ناوگان مسافربري صادر شده است.

محمد حجارزاده افزود: طرح صدور كارت هوشمند رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومي جاده‌اي با هدف به‌روز رساني پايگاه اطلاعاتي موجود رانندگان و ناوگان عمومي حمل و نقل جاده‌اي بار و مسافر، تفكيك رانندگان برون شهري و درون شهري، رفع مشكلات ناشي از مراجعه نكردن مالكان ناوگان ناوبري، دريافت كارت آمار و … از مهرماه سال 83 هم‌زمان با سراسر كشور در استان قم اجرا شد.

وي در ادامه افزود: با توجه به اينكه صدور بارنامه و صورت وضعيت مسافري توسط شركت‌ها منوط به ارائه كارت هوشمند ناوگان و راننده و يا رسيد فرم تكميل پرسشنامه است، لذا كليه رانندگان و مالكان وسايل نقليه بين شهري كه تاكنون براي دريافت كارت هوشمند مراجعه نكرده‌اند، بايد هرچه سريع‌تر جهت تكميل پرونده به محل پايانه بار واقع در جاده قديم قم ـ تهران مراجعه نمايند.