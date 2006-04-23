اعتراض به بي توجهي مجامع بين المللي به فعاليت هاي هسته اي كشورهاي غير عضو آژانس

به گزارش خبرنگار"مهر" در قم؛ در نامه سرگشاده تعدادي از سازمان هاي غيردولتي قم به دبير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي ، دبير كل سازمان بين المللي، دولت هاي كشورهاي غربي، سازمان حقوق بشر و سفراي كشورهاي اروپايي در ايران، ايجاد مانع در راه تحقيقات انرژي صلح آميز هسته اي ايران، آپارتايد علمي ناميده شده و از بي اعتمادي كشورهاي غربي نسبت به ايران با وجود اقدامات بيش از حد معمول دولت در راستاي اعتماد سازي، اظهار تعجب شده است.

نويسندگان اين نامه با يادآوري كشته شدن 290 انسان غير نظامي در حادثه انفجار هواپيمايي مسافربري ايران به دست نظاميان آمريكايي و خويشتن داري ايران آمده است، همه ملت ها و قريب به اتفاق دولت ها به ايران اعتماد دارند و از حق ايران دفاع مي كنند اما متاسفانه دولت آمريكا و برخي كشورهاي غربي براي جلوگيري از پيشرفت دولت و ملتي آزاد و مستقل از دول زورگو و سلطه گر، دولت هاي ديگر را علي رغم خواست ملتهايشان، با حربه هاي مختلف از جمله فريب، تهديد، تمديد و تطميع وادار به موضع گيري عليه ملت و دولت ايران مي نمايند.

اين تشكل ها همچنين با حمايت از طرح پيشنهادي رئيس جمهور ايران، دكتر محمود احمدي نژاد براي بررسي هولوكاست گفته اند: بررسي اين مساله توهين به هيچ كس يا گروهي نيست اما مطبوعات شما بهترين شخصيت مسلمانان را كه از طرف خدا براي هدايت مردم جهان مبعوث شده را مورد اهانت قرار مي دهند آيا شما اين را جرم نمي دانيد؟

در پايان اين نامه با اشاره به اشغال گري رژيم صهيونيستي، تاكيد شده است: سخنان دكتر احمدي نژاد در مورد محو اسرائيل از نقشه جهان به معناي اقدام جمهوري اسلامي براي نابودي اسرائيل نيست بلكه به معناي آگاهي دادن به دنيا براي اقدام در جهت رفع اشغال از كشور فلسطين و برگزاري انتخابات و بازگشت فلسطيني هاست.

جمعيت جوانان منتظر المهدي، موسسه انصار ولايت، موسسه قرآني فرهنگي اسلام، خانه چهلدرخت، كانون انصار الشهدا، موسسه سيره، جمعيت دوستداران اهل بيت و كانون جوانان توحيد، تشكل هاي غير دولتي هستند كه اين نامه را تنظيم و امضا كرده اند.