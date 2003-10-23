ترجمه " اصول ارتو پدي آدامز " منتشر شد

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري « مهر » ، ترجمه " اصول ارتو پدي آدامز " تاليف " جان كراورد آدامزو د يويد مامبلن "، ترجمه اي است از كتاب ارتوپدي آدامز ( 2001 ) كه در مورد بيماري هاي شايع ارتوپدي و روش هاي تشخيصي و اقدامات درماني در اين بيماري ها بحث مي كند .

در طي چهل و پنج سالي كه از نشر اين كتاب مي گذرد اگرچه تكامل جراحي ارتوپدي به خصوص در 6 سال گذ شته ادامه يافته اما پيشرفت هاي حاصل بيشتر مربوط به جزئيات بوده است تااصول . هم اكنون ، تاكيد زيادي به استفاده از ابزار هاي تشخيصي توموگرافي كامپيوتري ، MRI ، و غيره مي شود ، برخلاف اين پيش زمينه ، متن كتاب به ميزان گسترده اي اصلاح شده است و تصاوير و منابع تكميلي به تناسب در كتاب جاي گرفته تا گروه هدف كتاب اصول ارتوپدي ، كه هنوز عمد تا دانشجويان پزشكي است حفظ شود . اين كتاب توسط دكتر مريم اسدي و دكترماريا رئيسي ترجمه و توسط دكتر محسن كرمي ويرايش شده است . مجموعه ترجمه و ويرايش زير نظر دكتر سيد ابراهيم موسوي استاد يار و مديرگروه ارتوپدي دانشگاه آزاد اسلامي به بازار نشر عرضه شده است . در مجموع اين كتاب داراي 3 بخش و 16 فصل مي باشد ، بخش روش هاي باليني شامل دو فصل تشخيص بيماري هاي ارتوپدي و درمان بيماري هاي ارتوپدي است . بخش بررسي كلي بيماري هاي ارتوپدي شامل 6 فصل با عناوين د فورميتي ها ، بيماري هاي عمومي اسكلتي ، بيماري هاي موضعي استخوان ، اختلالات بافت نرم ، بيماري هاي مفاصل ، واختلالات عصبي مي باشد .

بخش سوم اين كتاب نيز حاوي 8 فصل با عناوين گردن وستون فقرات گردني ، تنه و ستون فقرات ، ناحيه شانه ، قسمت فوقاني بازو و آرنج ، ساعد و مچ د ست و د ست، ناحيه هيپ ، و ران و زانو ساق و مچ پا و پااست . چاپ اول اين كتاب در تابستان82 توسط موسسه فرهنگي ، انتشاراتي تيمور زاده - نشر طبيب باشمارگان 3300 نسخه و با قيمت 49500 ريال در اختيار علاقمندان قرار گرفته است .