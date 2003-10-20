فردا در تاريخ

روز ملي صادرات :



صادرات امروزه به عنوان بخش مهمي از اقتصاد جوامع ، روند روبه روشد ي را در كشور هاي توسعه يافته از آن خود كرده است . ميزان توليد ناخالص ملي امروزه ديگروابستگي مستقيمي به ميزان صادرات آن كشور دارد لذا هرچه ميزان صادرات يك كشوربيشترو همچنين نحوه ارتباط آن با كشور هاي ديگر روبه گسترش و تعامل قرار گيرد بي شك ميزان توسعه يافتگي كشور نيز مورد بررسي قرار مي گيرد . در جمهوري اسلامي ايران نيز سالهاست كه بر صادرات غير نفتي تاكيد مي شود . به گفته بر خي كارشناسان وابستگي شديد توليد داخل و صادرات به درآمد نفت و تزلزلي كه در ساليان گذشته در قيمت نفت وجود داشته ، روي آوري اقتصاد كشور را به سوي صادرات غير نفتي اجتناب ناپذير كرده است. البته در سالهاي اخير در آمدهاي ارزي حاصل از صادرات غير نفتي كشور به طور معتنابهي افزايش يافته است . به نقل از روابط عمومي گمرك ايران،در نيمه نخست سال جاري ميزان وزني كالاهاي كشاورزي صادر شده ، 275 هزار و 700 تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/14 درصد افزايش داشت.همچنين سهم وزني و ارزشي بخش كشاورزي از كل صادرات غير نفتي كشور به ترتيب شش درصد و 5/20 درصد بود كه با اين ميزان صادرات محصولات كشاورزي در اين مدت 76 درصد از اهداف برنامه سوم توسعه در زمينه صادرات اين گروه كالايي محقق شده است.همچنين ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور طي سالهاي 1378،1376 با برخورداري از ميانگين نرخ رشد سالانه اي در حدود 1/8% از 2876 ميليون دلار در سال 1376 به 3362 ميليون دلار درسال 1378 رسيد. در دو سال آخر برنامه دوم يعني (سالهاي 1378،1377) حدود 6/97% از اهداف كمي صادرات كالاهاي غيرنفتي تحقق يافت. كنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد(آنكتاد) در گزارش ساليانه خود، صادرات غيرنفتي ايران در سال 1378 را حدود 8/5 ميليارد دلار برآورد نموده است.همچنين ارزش صادرات غيرنفتي كشور در سال 1379 بدون احتساب صادرات فرآورده هاي نفتي و تجارت چمداني به 865/3 ميليون دلار رسيد. با در نظر گرفتن تجارت چمداني و صدور فرآورده هاي نفتي صادرات غيرنفتي كشور با هدف پيش بيني شده در شوراي عالي صادرات براي سال 1379(شروع برنامه سوم) 100 درصد تحقق يافت. طي سه ماهه اول سال 1380 نيز حدود يك ميليارد و 36 ميليون دلار كالاي غيرنفتي و خدمات از كشور صادر شد كه از رقم ياد شده 1/14 ميليون دلار مربوط به تجارت چمداني به كشورهاي آسياي مركزي 1/23 ميليون دلار صادرات بازارچه هاي مرزي، حدود 51 ميليون دلار صادرات خدمات فني و مهندسي و مابقي به ارزش تقريبي 948 ميليون دلار مربوط به صادرات كالاهاي غيرنفتي از طريق مبادي گمركات كشور اختصاص داشت. لازم به ذكر است كه وزن و ارزش صادرات كالاهاي غيرنفتي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 5/15 درصد و 6/52 درصد افزايش يافت. تعداد كشورهايي كه با آنها تراز مثبت تجاري داشته ايم از 56 كشور در سال 1375 به 82 كشور در سال 1379 افزايش يافت.

كنسرسيوم نفتي 1333:





در چنين روزي در سال 1333 ه ش مجلس شوراي ملي ، قرارداد ننگين نفتي را با كنسرسيوم امضا كرد . اين قرار داد

در واقع نوعي حركت به عقب به حساب مي آمد زيرا ، امتياز نفتي گرانسنگي را به بيگانگان واگذار مي كرد . اين قرار داد كه پس از تلاش هاي بي وقفه دكتر محمد مصدق در ملي كردن نفت ايران صورت پذيرفت در واقع تمامي تلاش هاي نهضت ملي ايران را براي در اختيار گرفتن عظيم ترين منبع درآمد ملي وقطع دست استثمارگران خارجي ناديده گرفت و بار ديگر بيگانگان را كه به تاراج ذخاير كشور د ل بسته بودند ، بر تمام شئون اكتشاف ، استخراج و تصفيه و صادرات مساط كرد .



روز ملي سومالي :



اختراع لامپ :

سومالي كشوري است نيمه جلگه اي در شرق آفريقاي استوايي در ساحل خليج عدن و اقيانوس هند كه مساحت آن 637661كيلومتر مربع است . در شمال غرب سومالي دنباله كوههاي اتيوپي واقع شده و رودهاي متعددي از كشور هاي اتيوپي و كنيا وارد سومالي مي شوند و پس از مشروب كردن اراضي آن به اقيانوس هند مي ريزند . مردم اين كشورمتشكل از نژاد سياه و سفيد است و زبان رسمي آنان سوماليايي و عربي است . اكثر مردم اين كشور پيرو دين اسلام اند . حكومت آن جمهوري است . اين كشور در سال 1960 از فرانسه مستقل شد و در بيستم سپتامبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت سومالي موگاديشو نام دارد و از شهر هاي مهم آن مي توان به بربرا ، ماركا و هارگيسا اشاره كرد . همه سله چنين روزي به عنوان روز ملي در سومالي گرامي داشته مي شود .

جنگ ترافالگار :



ورود جنگجويان آمريكايي به فرانسه :

بالاترين ركورد نگارش ماشيني :



محاصره آخن توسط ارتش آمريكا:



اعطاي حق راي به زنان:



تهاجم به تبت :

كشته شدن معد نكاران بريتانيايي :



در چنين روزي در سال 1879 ميلادي توماس اديسون لامپ الكتريكي را اختراع كرد . لامپ الكتريكي اديسون در واقع يك رشته ذغال بود كه بر اثر گرماي بسيار زياد انرژي حرارتي آن به نور تبديل مي شد . بعد ها و با گسترش علم ، از فلز تنگستن براي تبديل انرژي الكتريكي به نور استفاده كردند .در چنين روزي در سال 1805 ميلادي و در زمان فرمانروايي ناپلئون در فرانسه ، جنگ ترافالگار بين كشور هاي ( فرانسه و اسپانيا ) و بريتانيا آغاز شد . در اين جنگ كه در ميان آب هاي آزاد رخ داد ، طرفين متخاصم دچار خسارات فراواني شدند كه از آن ميان مي توان به نابودي بيش از بيست كشتي فرانسوي و اسپانيايي اشاره كرد .در چنين روزي در سال 1917 ميلادي سربازان آمريكايي در جنگ جهاني اول وارد نانسي فرانسه شدند .در چنين روزي در سال 1918 ميلادي ، مارگارت اوون ركورد بالاترين سرعت تايپ را از خود به جاي نهاد . وي توانست در هر دقيقه ، 170 كلمه را روي يك صفحه تايپي ، تايپ نمايد .در چنين روزي در سال 1944 ميلادي و در ميانه جنگ جهاني دوم شهر آخن آلمان توسط نيروهاي آمريكايي به محاصره كامل در آمد .در چنين روزي در سال 1945 زنان براي نخستين بار در فرانسه حق راي كسب كردند .در چنين روزي در سال 1950 ميلادي نيروهاي چيني ، تبت را مورد تاخت و تاز و تهاجم خود قرار دادند .

تظاهرات عليه جنگ :





انعقاد پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي :

در چنين روزي در سال 1966 ميلادي يكصد و چهل نفر از معد نكاران انگليسي طي يك اتفاق غير منتظره در معدن ذغال سنگ جان باختند . در اين ماجرا كه در ويلز بريتانيا رخ داد ، همچنين بر اثر ريزش معدن يك مدرسه و چندين خانه نيز تخريب شد .در چنين روزي در سال 1967 ميلادي يكي از بزرگترين تظاهرات ضد جنگ در دنيا رخ داد . د ه ها هزار ها تظاهر كننده آمريكايي در اعتراض به جنگ خانمان سوز آمريكا عليه ويتنام به خيا با ن ها ريختند ند . اين تظاهرات در شهر واشنگتن دي سي رخ داد .

تولد ساموئل تيلور كالريج :



سال 1772 به دنيا آمد. كالريج تحصيلات ابتدايي خويش را در كالج مسيح به اتمام رسانيد.

وي پس از اتمام تحصيلات عالي خود در كمبريج در سال 1796 مجموعه اي از اشعار خويش را انتشار داد. او بعدها با ويليام وردزورث، شاعر بزرگ انگليسي معاشرشد .

بيماري هميشگي او و ناكامي هاي خانوادگي چنان در روح وي تأثير گذاشت كه به يكباره از همه چيز مأيوس شد اما همچنان به خلق آثار ادبي ادامه مي داد.

كالريج در سال 1834 چشم از جهان فروبست.

مجموعه اشعار، ملاح سالخورده،

پشيماني، قوبلاي قاآن، كمك به انديشه و تفكر و گفت وگوي سر ميز عناوين مهمترين آثار اويند .





تولد آفونس دو لا مارتين

در چنين روزي در سال 1994 ميلادي كره شمالي و ايالات متحده آمريكا توافقنامه منع گسترش سلاح هاي هسته اي را امضا كردند . در اين قرار داد كره شمالي متعهد شد كه بر نامه هاي هسته اي خود را متوقف سازد . اما اين موافقت نامه به نظر كره شمالي به دليل عدم رعايت مفاد آن از سوي آمريكا اجرا نشد ، لذا اين موضوع همچنان سبب فشارهاي آمريكا به اين كشور مي شود.ساموئل تيلور كالريج شاعر بزرگ انگليسي در چنين روزي در

آلفونس دو لامارتين درچنين روزي در سال 1790 ميلادي درما كون فرانسه ديده به جهان گشود . او در سال 1809 چون تحصيلات مقدماتي اش به پايان رسيد ، به مطالعه كتب نويسندگان و شاعران بزرگي مانند دانته، پترارك، ميلتون و شاتوبريان پرداخت .او پس از آن ، با يكي از دوستان خود به ايتاليا سفر كرد و مدت دو سال در شهرهاي فلورانس و روم و ناپل اقامت كرد. دو لامارتين در شصت سالگي دچار فقر شد ،و ناچار براي گذران زندگي به نويسندگي پرداخت ، ولي با آنكه در سال هاي باقي مانده عمر خويش آثار فراوان از نظم و نثر منتشر ساخت بر فقر و تنگدستي غالب نيامد. وي در 27 فوريه سال 1869 در هفتادونه سالگي درگذشت. مرگ سقراط، تفكرات جديد، نغمات شاعرانه و مذهبي، سفر مشرق، ژوسلن، سه ماه زمامداري، سنگتراش سن پوان، سفر تازه به مشرق، رازهاي نو، مشاور ملت، ژنه وي يو و درياچه عناوين مهمترين آثار ادبي اويند.



تولد آلفرد نوبل :







آلفرد برنهارد نوبل درچنين روزي در سال 1843 در سوئد متولد شد. نوبل تا 16 سالگي به‌طور خصوصي تحصيل كرد و قبل از رسيدن به سن بيست سالگي يك شيمي‌دان باتجربه شد وي همچنين توانست در اين مدت به زبان‌هاي خارجي بسياري تسلط يابد . آلفرد نوبل مسافرت‌هاي زيادي كرد و در اين مسافرت ها تحقيقات درباره ماده منفجره نيتروگليسرين بيشترين توجه او را به خود جلب مي كرد . نوبل كشف كرد كه استفاده از اين مواد اگربا يك ماده غيرفعال و جذ ب‌ كننده مانند گيسلگوهر همراه باشد آسان‌تر و بي‌خطرتر است. وي اختراع خود را در سال 1867 تحت نام ديناميت به ثبت رسانيد. سپس نيتروگليسرين را با يك ماده منفجره فعال ديگر يعني باروت مخلوط نمود و يك ماده ژله مانند شفافي به دست آورد، كه قدرت انفجار آن از ديناميت هم بيشتر بود. ژلاتين منفجره يعني اختراع دوم وي در سال 1875 به ثبت رسيد. او با انبوه سازي اختراع خويش موفق به جمع‌آوري ثروت هنگفتي شد. وي در سال 1896 درگذشت اما پيش از مرگش نوبل وصيتنامه معروف خود را امضاء كرد. او در وصيتنامه خود از موصي له خواست با بكار انداختن بيش از 31 ميليون كرون سوئد خود ، سود حاصل از آن را هرسال به صورت جوايزي ميان آنهايي كه در سال قبل منشاء بزرگترين فايده براي بشر بوده‌اند تقسيم كند. فيزيك، شيمي، پزشكي ، ادبيات و صلح عناوين اين رشته ها بودند . او همچنين در وصيتنامه خود تاكيد كرده بود كه امر توزيع جوايز بايد به سه مؤسسه سوئدي و يك كميته مخصوص كه توسط پارلمان نروژ تعيين مي‌شود سپرده شود .



تولد اورسولا لوگين :

لوگين نويسنده بر جسته آمريكايي در چنين روزي در سال 1929 ميلادي به دنيا آمد . سايه بهشت عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .



تولد مالكوم آرنولد :

آرنولد آهنگساز توانمند انگليسي در چنين روزي در سال 1921 ميلادي به دنيا آمد . پلي بر رودخانه كوايي عنوان مهمترين اثر موسيقيايي اوست .



در گذشت فرانسوا تروفو :

